◇競泳日本選手権第2日（2026年6月5日 東京アクアティクスセンター）

8月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）の追加選考会を兼ねて行われ、女子100メートル平泳ぎは鈴木聡美（35＝ミキハウス）が1分5秒87の好タイムで制した。予選でも1分6秒55と、2位の加藤心冨以下を2秒以上も突き放す圧巻のパフォーマンスを発揮し、「しっかり（1分）5秒台をキープしたいと思っていた。有言実行できた」と胸を張った。

鈴木は3月の日本選手権では50、100メートルの平泳ぎを制し、すでにパンパシフィック選手権と秋の愛知・名古屋アジア大会の代表入りを決めている。今大会は結果やタイムを意識する必要はなく、ピーキングを合わせてきたわけではないが、「国内大会でも本番に向けて予選からいかないと、決勝にいけない。そのシミュレーション」と意識の高さを示した。

3月に代表を決めた後は上半身強化中心の練習メニューをこなしてきたといい、「洋服も着づらくなって、トレーナーにも“パンプアップしたね”と言われた」。レースでも効果を実感したようで、「持ち味はキックだと思っている。さらに押し出していければ、（夏以降に）日本記録も狙える」と手応えを口にした。

あす6日は3月に加藤の後塵（こうじん）を拝した200メートルを控える。衰え知らずの35歳は、「200メートルは3月のリベンジをしたい。派遣（標準記録）を狙って、気持ちで負けずに泳ぎたい」と話した。