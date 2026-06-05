ボクシングのＷＢＣ世界ウェルター級王者、ライアン・ガルシア（２７＝米国）が５日、都内で元世界５階級制覇王者テレンス・クロフォード氏（３８＝米国）と「ａｂｃ株式会社」との合弁会社「Ｃｒａｗｆｏｒｄ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ Ｊａｐａｎ」の広報戦略アンバサダー就任記念イベントに登壇し、お気に入りの日本人ファイターの名前を明かした。

日本の格闘界の印象について、ガルシアは「日本人のファイターは常に全力で戦うので尊敬している」とコメント。さらに「井上尚弥は俺が一番好きなファイター。彼はモンスターだ」と目を輝かせながら語った。

大好きな選手の試合はもちろんチェック済みだ。井上が中谷潤人を破った世界スーパーバンタム級４団体王座統一戦（５月２日、東京ドーム）についても「素晴らしい試合だったけれど、終盤にかけて井上が格の違いを見せつけたね」と興奮気味に感想を口にした。

インスタグラムのフォロワー数が約１３００万の世界２階級制覇王者には、ＳＮＳ上で誹謗中傷も届くという。しかし「自分のやるべきことに集中するのが大事。誹謗中傷に耳を傾けていてもモハメド・アリ、テレンス・クロフォード、井上みたいな偉大な選手にはなれない」ときっぱり。歴史的レジェンドらと並べて井上の名を挙げ、外野の雑音を一蹴した。

同日の１３時ごろには、自身のインスタグラムで来日の報告とともに、井上との対面をほのめかすような画像をアップしていたが「今はトレーニング期間ではないので、彼とボクシングはしないが、他のイベントで会う予定がある」とその真意を説明。日米のスター選手同士の共演は実現間近のようだ。