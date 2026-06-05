◇交流戦 巨人8―2ロッテ（2026年6月5日 東京D）

巨人の井上温大投手（25）が5日のロッテ戦（東京D）で7年目にして待望のプロ初完投勝利をこちらもプロ初の無四球で飾った。

初回、2番・佐藤を打ち取った遊ゴロが泉口の一塁悪送球となって塁に出したが、5回まで走者を背負ったのはこれだけという無安打投球。

1点先制してもらった直後の6回に先頭・寺地からの連打と犠打で1死二、三塁のピンチを迎えたが、小川、佐藤を打ち取って得点を与えず。ガッツポーズも飛び出した。

7回も西川、山口の連打で無死一、二塁のピンチ。だが、ここソトを併殺打に仕留めるなど得点を与えず、大量8点の援護もあって最後まで一人で投げ切った。

井上は9回2死からソトに5号2ランを浴びてプロ初完封こそ逃したものの、同学年のドラフト1位左腕・竹丸に並んでチーム最多となる今季5勝目（4敗）。

リーグトップの18セーブを挙げている守護神マルティネスが前夜まで3日連続登板で、4連投は厳しいなかで見せたプロ7年目でのプロ初完投、初の無四球投球だった。

投球内容は9回で打者33人に対して33球を投げ、7安打2失点。7三振を奪い、四死球なし、直球の最速は151キロだった。