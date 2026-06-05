【Mrs. GREEN APPLE】朝ドラ主題歌「風と町」の楽譜集刊行　大森元貴のメッセージも収録

2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌、Mrs. GREEN APPLE「風と町」を収載した『NHK出版オリジナル楽譜シリーズ 連続テレビ小説 風、薫る 風と町』が、6月4日にNHK出版より発売される。予約受付時点から注文が殺到したことを受け、発売前の増刷も決定した。

【写真】『NHK出版オリジナル楽譜シリーズ 連続テレビ小説 風、薫る 風と町』

『風、薫る』は明治時代に看護の世界で奔走する2人の女性を描く物語。「風と町」はその物語に寄り添う主題歌。楽譜集にはボーカル＆ピアノ譜、ピアノ・ソロ譜、メロディー譜、ギターコード付き歌詞を収載。巻頭には作詞・作曲を担当した大森元貴によるスペシャルメッセージが掲載される。ピアノ編曲は東京藝術大学音楽学部作曲科を卒業し、合唱と子どもの歌を主軸に活動するアベタカヒロが手がけた。

Mrs. GREEN APPLEは2013年結成、2015年にミニアルバム『Variety』でメジャーデビュー。2023年に「ケセラセラ」、2024年に「ライラック」、2025年に「ダーリン」で日本レコード大賞3連覇を達成し、2025年のNHK紅白歌合戦では大トリを務めた。ベストアルバム『10』は100万枚を突破し、全楽曲の国内累計ストリーミング数は160億回を超えている。

2026年1月1日には「フェーズ３」を開幕し、シングル「lulu.」をリリース。4月には連続テレビ小説『風、薫る』主題歌「風と町」をリリースしている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）