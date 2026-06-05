高市首相は5日国会で、衆議院選挙などでの誹謗中傷動画の作成をめぐり、秘書本人にも音声の確認を依頼したところ、「なぜ有料会員にならないといけないのか」と返答があったことを明らかにしました。

共産党・山添拓議員

「秘書の方には確認なさったんですか」

高市首相

「（秘書に）オンラインに出てるやつを聞いてみてくれと言ったら『何で私が有料会員にならなきゃいけないんですか』と。『あんなひどい取材をされて全然私達が知らない人の主張を一方的にかき立てる、ストーリーを作ってる、そんなところに対してなんで私がお金払わなきゃいけないんですか』と。キレられましたよ」

山添議員は、改めて秘書本人に確認して委員会に報告するよう求めました。

高市首相はこれに先立ち、自身も音声を聞いたかについては「動画を確認した」とした上で、「秘書本人のものかどうか判断するのは難しい」と強調しました。

また、「週刊誌報道はねつ造か」との質問に対し、高市首相は「私が認識している事実とは違う」と述べるにとどめました。週刊誌側への抗議などを検討しているかについては、「私は日本国を背負って国家経営に取り組んでいる。そういうことに使う時間はない」と対応を否定しました。