◇交流戦 ヤクルト1―3日本ハム（2026年6月5日 神宮）

ヤクルトは日本ハムに敗れ、2カード連続でカード初戦を落とし2連敗となった。1―1の延長11回にキハダ投手（30）が決勝本塁打を浴びた。

「明治神宮外苑創建100年記念 JINGU STADIUM DAY」として開催された3連戦。国鉄時代の復刻ユニホームを着用したヤクルトナインだったが、初戦を白星で飾ることはできなかった。

初回2死一、二塁。赤羽が左翼に適時打を放ち幸先よく先制点をもぎ取った。先発の山野は初回から6者連続で日本ハム打線を凡退に抑えるなど序盤から快投。しかし7回1死にレイエスの左翼への特大ソロを浴び1―1と追いつかれた。

そのまま試合は延長戦へ。10回には先頭・茂木の右翼フェンス直撃の二塁打から無死満塁のチャンスをつくったがここぞの一本が出ず勝ち越せなかった。

すると直後の11回。この回から登板したキハダが水野に右翼フェンスぎりぎりの勝ち越しソロを浴びて1点を勝ち越された。さらにレイエスの中越え二塁打から万波の左前打で代走の細川に生還を許し、1―3とリードを広げられた。

11回にはモンテルが執念のヘッドスライディングで出塁したものの、追加点は奪えず試合終了。2カード連続の初戦黒星となる2連敗を喫した。今季の延長戦は3試合で2敗1分けと勝ち切れていない。