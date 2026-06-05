こ、これだーーーーッ！！【3COINS】お気に入りを可愛く収納♡「新作アイテム」

推し活やガチャ等で集めたミニフィギュアやアクリルキーホルダー、缶バッジ等がたくさんたまっている人へ。収納場所に困った時は、おしゃれにディスプレイしませんか？【3COINS（スリーコインズ）】ではクリアでインテリアにもなじみやすい、ディスプレイ用品が「新作アイテム」として登場中。グッズを整理整頓しつつ、可愛く飾れば眺めるたびに癒されるはず。今回は、3COINSのディスプレイ用品をご紹介します。

どの角度からも眺めていたいお気に入りの収納に

全ての面が透明な「スタッキングディスプレイケース：S」。サイズ約高さ12 × 幅7.5 × 奥行き7.5cmのケースの中に、お気に入りのフィギュアや小物を収納できます。厚みのある物でも入れやすく、さまざまな確度から眺められるところが嬉しいポイント。内側にはホコリが入りにくいので、綺麗な状態も保てそうです。そのまま使うのはもちろん、ケースの表面にシールを貼ってアレンジを楽しむのもアリかも。価格は、\330（税込）。

横並びで並べて置けるスタンド

まるでお店のディスプレイのように、横並びで物が置ける「ディスプレイスタンド5段」。スッキリと洗練されたデザインで、5段あっても圧迫感なくディスプレイでき、置いた物の魅力を引き立ててくれそうです。各段はフラットではなく深さのある設計で、リップ等のコスメ収納にも良さそう。置いた物の、落下防止にもひと役買ってくれるかも。価格は\550（税込）。

キーホルダーのディスプレイにはコレ！

キーホルダーやめじるしアクセサリーをぶら下げてディスプレイできる、「キーホルダースタンド」。細長い柄の部分に、吊り下げて飾れます。公式サイトによれば、「キーホルダーを掛ける部分が回せるので、奥のコレクションも取り出しやすい」とのこと。全パーツがクリア素材なのでスタンドが目立つことなく、お気に入りのグッズを眺めていられそう。価格は、\660（税込）。

缶バッジをキレイに保管しておけるケース

次々と増えていく缶バッジをキレイなままで保管したい人には、「缶バッジが入る小分けケース：M」がおすすめ。缶バッチを1つずつ収納でき、汚れたり、傷が付いたりするのを防ぐことができます。空きスペースに立てかけてディスプレイすれば、キレイな状態を保ったまま、好きな時に眺めて癒されることができそう。サイズは、約縦8.5 × 横8.7 × 厚み1.8cmで、価格は、6個入り\330（税込）。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino