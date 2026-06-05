3人組アイドル「Task have Fun」の白岡今日花(23)が4日、自身のインスタグラムを更新し、5月28日にグループが10周年を迎えたことを報告した。



【写真】かわいい→オトナ～！10年の月日をしっかり感じさせる比較ショット

10年前の3ショットと同じアングルで撮影した最近の3ショットを並べて掲載。「Task have Fun 10周年を迎えました!少し遅くなりましたがInstagramにも残したくて」と比較画像を掲載した理由も伝えた。「大きな節目の年を3人で迎えることができて すごくすごく嬉しいです!」とあらためて喜びをつづった。



「10年間四六時中一緒に居たけど、過ごす時間が長くなるほど、どんどん大好きになってどんどん大切になっていく、特別な存在です」とメンバーへの愛もたっぷり。「大好きな人と笑い合ってファンのみんなを幸せにできるこの夢のような空間を大切に、これからも頑張ります!11年目のタスクもよろしくお願いします!」と決意を示した。



グラビアでも活躍するメンバーの里仲菜月(22)は記念日当日の5月28日にインスタを更新し、制服姿などの過去ショットから3人で飲んでいる最近の姿まで、さまざまな画像を掲載。「10年間、無我夢中で駆け抜けてきました!振り返ると本当に本当に色んなことがありましたねぇ⁡ 3人でたくさんのことを乗り越えてきたんだなぁと実感します 2人に出会えて私ちょーーーーー幸せ!!!大好き!」などと思いをつづっていた。



熊澤風花(23)も5月29日のX（旧ツイッター）で「正直10年の間に色んなことがありました、沢山挫けたし迷ったり立ち止まったり、でもどんな時でもステージに戻りたい、タスクでいたいって思わせてくれるのはみんなだよ 決意!!これだけは絶対に変わらない!この先何があっても!!」と熱くつづっていた。



（よろず～ニュース編集部）