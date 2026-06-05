人気コスプレイヤーの伊織もえが、写真集「旬撮GIRL Vol.30」(扶桑社)に登場した。



【写真】サイケなピタピタ衣装から際立つ美ボディ

表紙を飾り、「60sサイケ＆グラマラス」をテーマに、サイケなバーなどを舞台して、60年代を感じさせるレトロおしゃれなファッションコーデに挑戦。 1輪の大きな花をバックにレオタードスイムで妖艶な表情を浮かべるショットや、ピンクの変形水着から果実の片りんをのぞかせたショットのほか、スタイル際立つ薄地のレトロさを感じさせるボーダー柄の衣装で、清楚感も見せつけながら被写体としての実力をいかんなく発揮している。



伊織は2015年からコスプレイヤーとして人気を集め国内外で活躍。これまでに飾った雑誌の表紙は150冊超えており、「伊織もえの電脳らじお」(interfm＝毎週火曜22:00～)に出演中。



ほかにもグラビアアイドルの福井梨莉華、バスケタレントとして活躍する「すみぽん」こと高倉菫、アイドルグループ・delaの本多もか、アイドルグループ・AND CaaaLLの豊田ルナ、CYBERJAPAN DANCERSのHARUKAが登場している。



（よろず～ニュース編集部）