5月29日に医療保険制度改革関連法が成立した。医療保険制度を持続可能なものにするため、不公平感をなくし、現役世代の保険料負担を軽減する狙いがある。

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75歳以上の後期高齢者については、これまで株式の配当などの金融所得を得ている場合、確定申告をするかしないかで医療保険料や窓口負担に差が生じる仕組みになっていた。同じ所得であっても、確定申告をしている人は窓口負担割合が2割、保険料は月1万4165円。ところが、申告していないと窓口負担が1割、保険料は月9911円になるケースがある。

今後は金融機関が提出する法定調書を活用して金融所得を把握、個人に事務負担を強いることなく不公平を解消する。

妊娠や出産にかかる費用の実質無償化も目玉の一つだ。現在は出産育児一時金50万円を支給しているが、正常分娩にかかる費用の全額を保険でカバー。帝王切開などの手術が必要になった場合、3割の自己負担が発生していたが、定額の現金給付でこれを抑える。

国民健康保険の均等割保険料を子どもは半減する措置の対象を未就学児から高校生年代まで拡大。子育て世帯の保険料負担の軽減策も盛り込んだ。

現役世代、特に子育て世代に配慮した内容になっている。

しかし、OTC類似薬の薬剤給付見直しについては、踏み込み不足な印象がある。薬代の25％を公的医療保険の適用外とする内容だが、対象となっているのは1100品目だ。OTC類似薬は7000品目あるとされており、日本維新の会は保険適用から外すことで1兆円程度の医療費が削減できると試算していたのだ。

自民党への献金額が大きい日本医師会が強く反対

ドラッグストアで処方箋を必要とせずに購入できるものにOTC薬がある。風邪薬や胃薬、湿布薬などだ。OTC類似薬はこのOTC薬とほとんど成分や効果が同じであるにもかかわらず、保険が適用される。

例えば、花粉症の薬として有名なものにアレグラがあるが、医療機関で処方されるものも、ドラッグストアで処方箋なしで手に入るものも成分や効果は同じだ。しかし、医療機関を経由して入手したものは保険が適用されて自己負担が軽減される。

この問題を深く追及している日本維新の会所属の参議院議員・猪瀬直樹氏は自身のnoteで、近所の大病院の前には調剤薬局が6軒並んでおり、同じ中身を扱う薬局が繁盛しているのは異常だと指摘。さらに、「彼ら調剤の技術料の名目で不当な利益を得ていると考えてよい」と強く批判している。

一方、OTC類似薬の保険適用除外に強く反対しているのが、自民党の有力な支持母体の日本医師会である。患者が自己判断で市販薬を使用し、適切な治療を受けられずに重篤化する可能性が高まることや、経済的に困窮している人の負担が増えてしまうこと、誤った薬の使用や相互作用による健康被害の拡大につながることなどを懸念しているためだ。

確かに、重篤な症状が出ているにもかかわらず、ドラッグストアの薬で安心してしまうような受診控えを招く可能性はありそうだ。長期療養が必要な患者の負担が重くなることも考えられる。

しかし、患者を安心させるために過剰なほど薬を処方され、自宅に余ってしまう残薬問題があるのも事実だ。湿布薬などは心理的な安心感を得やすく、高齢者の自宅に山積みになっていることも珍しくない。湿布薬は医療機関で処方してもらった方がメリットを得られやすい代表的なものだ。

医療費の総額は48兆円にも上っており、持続可能な制度にするためには大胆な見直しが必要不可欠だが、今回の改革はその第一歩にとどまり、踏み込んだ議論には至っていない印象が強い。

文/不破聡 内外タイムス