元乃木坂46でタレント、麻雀プロとしても活動する中田花奈が、8月25日に3rd写真集（タイトル未定、講談社）を発売することが5日までに発表された。

撮影地はベトナム。「艶やかに咲く」をテーマに挑んだという。素朴な田園風景とリゾート地が共存しするダナン、エキゾチックな街並みを残すホイアンでロケを行った。寺院での神秘的なドレス姿や、世界遺産の旧市街でのショット、プライベートプールで魅せたブラジリアンビキニ、大人の色気を感じさせるランジェリーなど、多彩なシチュエーションの写真が収録される。

中田は「この度、3作目の写真集を出させていただけることになりました！本当に光栄です。ありがとうございます」と感謝を伝えた。「今回の撮影はスケジュールが詰まっている合間の1週間弱で撮ってきました。本当にお休みをもらってベトナムを旅している気持ちになれて、とても開放感を味わえました。今までで一番自然体なものになっているかと思います」と説明し、「たぶん一番のキラーカットは、『こういうシチュエーションで撮ってほしい！』と私からお願いして実現したカットです。ぜひ隅々までご査収ください（笑）たくさんの方に届きますように！」とアピールした。

6月4日発売のFRIDAYでは表紙、巻頭グラビアに登場し独占先行カットを掲載しているという。

中田は11年8月、乃木坂46の1期生オーディションに合格。20年にグループから卒業後はタレントやプロ雀士として活動。プロ麻雀リーグ「Mリーグ」では「BEAST X」に所属し、「Mリーグ2025−26」ではレギュラーシーズンでプラス228・4と活躍した。