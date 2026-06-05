１２日に開催されるお笑いコンビ・爆笑問題ら所属の芸能事務所・タイタンによるお笑いライブ「タイタンライブ」（東京・時事通信ホール）の出演する全１６組が５日までに発表された。追加ゲストとして、南海キャンディーズが久々に出演することが決定した。

タイタンライブは１９９６年から２カ月に１度開催されている恒例行事。２００９年からはリピート無しの「爆笑問題 ｗｉｔｈ タイタンシネマライブ」として全国のＴＯＨＯシネマズ系映画館で同時生中継も実施しており、今回は３月にグランドオープンしたばかりのＴＯＨＯシネマズ大井町を含む全２８館で上映をする。

タイタンからは爆笑問題をはじめ、キュウ、ネコニスズらが出演。また、ウエストランドは井口浩之がワールドカップの仕事で渡米予定のため不参加となり、相方・河本太が、初のピンで出演することも決定している。

【以下出演者】

爆笑問題／キュウ／シティホテル３号室／ネコニスズ／河本太（初）／脳みそ夫／あさひ／まんじゅう大帝国／春とヒコーキ／藤元達弥／レーズンダイナマイト（初）／南海キャンディーズ／三四郎／豆鉄砲／サルベース（初）／ＢＯＯＭＥＲ＆プリンプリン