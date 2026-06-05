ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳが５日、都内で行われたライブ映画「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ“６ＩＸ ＳＥＮＳＥ”ＬＩＶＥ ＩＮ ＣＩＮＥＭＡ」（１９日公開）の舞台あいさつに、メンバー６人で出席。ツッコミ連発のトークを繰り広げた。

同作は全国８都市１４公演を巡った昨年のアリーナツアーを収録しており、小森隼は「去年のライブなので、忘れているところの方が多いんですけど…一緒に思い出します！」とあいさつし、笑いを誘った。

質問コーナーでは挑戦したいことが話題になり、数原龍友は「みんなでマグロを釣りたい」と回答。しかしメンバーから「釣れへんもん」「過酷やから」とツッコミをくらった。続けて、中務裕太が「ボトックス。おでこのシワがひどいんですよ！」と話すと、会場は大爆笑。「アホなん！？」「ここで言う！？」とさらに激しいツッコミを浴びていた。

最後に白濱亜嵐は、「このライブシネマですね、ライバルに（同時期公開の）『スター・ウォーズ』と『マイケル』がいますが、負けじとがんばって１位狙いたいと思います！」と笑顔で結んでいた。