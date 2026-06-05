ＡＫＢ４８の伊藤百花、倉野尾成美、佐藤綺星、八木愛月が５日、東京・秋葉原のＡＫＢ４８劇場で行われた「秋コンサート・コンセプト」発表会に出席。９月２６日（２公演）、２７日に初となるＫアリーナ横浜で計３公演を開催すると発表した。

いずれもファンの意見を反映させた異なったコンセプト。最も動員を集めた公演コンセプトは今後のコンサートの「新たな軸」として採用される初の試みで「選抜総選挙」のようにファンの動向が命運を握る形となった。

眼鏡にスーツ姿の伊藤が登場し、秋コンサートをプレゼン形式で説明した。「私たちにとって最も大切なもの、それはファンの皆さまの声です。リクエストアワーも選抜総選挙もＡＫＢ４８の歴史はいつだってファンの皆さんの声が動かしてきたのです」。今回の試みを“総選挙”などの歴史的な変革と並べた。

４月の春コンサート後に実施したアンケートでファンからの意見や要望を取り入れた。異なる３つの公演コンセプトとして秋コンサートは「ＴＨＲＥＥ ＣＯＮＣＥＰＴＳ ＬＩＶＥ」というタイトルを打ち出した。

２６日昼公演を選抜メンバー中心の構成「新曲『好きｉｓｈ』コンサート」、同日夜公演を全メンバー中心の「全員『好きｉｓｈ』コンサート」、２７日をメンバーごとの推し席を設置する「推しが『好きｉｓｈ』コンサート」の３つのコンセプト。最も支持を集めた公演が未来のスタンダードとなる。

倉野尾は「肯定的な意見もあれば、否定的な意見もどのコンサートにもあると思う」と受け止めつつ、「ファンの方の声を生かして、どんどんよくしていこうというようにスタッフさんも動いてくださる。皆さまと一緒にＡＫＢ４８の新しい形を追い求めていきたい」と総監督としての思いも伝えた。

８月１９日発売の６８枚目シングルでは渡辺麻友以来１２年ぶり２作連続センターに伊藤が選出。この日、同シングルのタイトルも「好きｉｓｈ」と解禁され、コンサートタイトルともリンクしていることが明かされた。

昨年１２月には日本武道館６公演で４万８０００人を動員。今回のＫアリーナは２万人規模の会場でステージの演出方法などにもよるが、完売すれば３公演で６万人近くを集める。コロナ禍後ではＡＫＢ４８にとって最大規模となるとみられ、大きな挑戦となる。

他のアーティストのライブをＫアリーナに見に行ったことがあるという佐藤は「Ｋアリーナは大きなステージ。上の方のファンにも届くように大きく踊るなど強化していかないといけない」と捉え、八木は「また、もう一度来たいと思ってもらえるように頑張りたい」と意気込んだ。

伊藤が「全公演満席にするぞ！」と呼びかけると、倉野尾、佐藤、八木が「お〜！」と気合を入れた。