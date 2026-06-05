ピン芸人のお見送り芸人しんいちが、現在の月収や体を張った仕事の裏側を明かし、スタッフに本音を漏らす場面があった。

【映像】しんいちが200万円を使っているグラドル（顔出しアリ）

6月4日に放送された『資産、全部売ってみた #2』（ABEMA）で、自身の象徴ともいえる資産を査定し人生を見つめ直す「こじうり（誇示売り）」企画に登場したしんいち。毒のある歌ネタで「R-1グランプリ2022」の王者となり、優勝後はどこにでもトロフィーを持ち歩く“トロフィー商法”が話題に。週刊誌では“7股”が報じられるなど、“クズ芸人”としても活躍している。

優勝した2022年の年収は1000万円で、そこから年々上がっていることを明かしたしんいち。スタッフからの「先月の月収は？」という直球質問にも、「280万円」と赤裸々に告白する。

笑みを湛えた様子に、番組スタッフから「笑い止まってないじゃないですか」とツッコミが入ると、しんいちは「止まってなくないんですよ。違うんです、頑張ってるんですよ！」と必死に弁明した。

さらに、「恥ずかしいことだってやってるし。キャバ嬢の残りのご飯とか『いただきます』とかやってるから、こっちは」と、高収入の裏にある体を張った苦労を主張。「ちょっとぐらい多く下さい！みんなもっと貰ってるから、芸能人」と赤裸々な本音を漏らしていた。

『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全て売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。番組MCをタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が務める。