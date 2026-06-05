Juice＝Juiceの松永里愛（20）、有澤一華（22）、川嶋美楓（18）が5日、都内で米映画「Michael/マイケル」（12日公開）の舞台あいさつに出席した。

米歌手マイケル・ジャクソンの半生を描いた物語。映画にちなんで、マイケルをオマージュした曲「KEEP ON 上昇志向！！」のダンスを3人で披露すると、松永は「めちゃくちゃジャンプするダンスもあるので、（普段は）“やるぞー！”と叫びながらやってる」と笑った。

本イベントでは、グレアム・キングプロデューサーからのビデオメッセージを公開。「Juice＝Juiceのリアイ、イチカ、ミフ。今夜は会場を盛り上げてくれてありがとう。日本のプロモーションを君たちにお願いするよ」などとコメントが寄せられ、川嶋は「ミフって言われた瞬間にどきどきしちゃって、“Juice＝Juiceの3人で盛り上げて”って言ってくださってとってもうれしい」と喜んだ。

一番好きなマイケルの曲についての話題になると、有澤は「スムーズ・クリミナル」を挙げた。「小学生のときに、インターナショナルスクールに通っていて、その休み時間に流して、みんなで全てを忘れて踊る時間があったんですよ。その時間が本当に楽しかった」と懐かしんだ。