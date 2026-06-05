◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 阪神８―１楽天（５日・甲子園）

楽天は阪神に敗れ、２連敗となった。

序盤は投手戦だった。今季２登板目となった先発の岸は初回を無失点に抑える好スタート。２回は無死二塁のピンチを背負うも動じない。後続を冷静に打ち取り、無失点だった。両チーム無得点の４回も３四球を与えて２死満塁のピンチを招く。それでも、熊谷を空振り三振に仕留めた。

ベテラン右腕を援護したい打線は阪神先発の高橋の前に沈黙。４回までで散発の２安打で無得点に封じられた。

５回に試合が動いた。２死一、二塁の場面で迎えるは佐藤輝。カウント３―１から投じたチェンジアップを捉えられ、右中間への２点二塁打を浴びた。粘り強く投げてきたが、先制点を献上。均衡を破られた。６回先頭の打席で代打を送られて交代。５回３安打２失点で今季初白星は逃した。

４点を追う７回に反撃した。阪神の先発・高橋を攻め立て、無死満塁の好機を演出。黒川が中前適時打を放って、１点を返した。しかし、もう一押しはできなかった。無死満塁からマッカスカーと伊藤光が連続三振。代打の渡辺佳は二ゴロに倒れた。

岸が降板後の救援陣は踏ん張れなかった。６回に渡辺翔が２点を失うと、プロ初登板の伊藤樹は７回に４失点。７点のリードを守れなかった前日４日に続いてリリーフ陣が大量失点した。交流戦は２勝８敗と大苦戦。借金は１３になった。