着こなし自由自在♡ 乙女な雰囲気をまとう「小花柄キャミワンピ」着回しコーデ4選

メンズ心をくすぐるにはお洋服の仕掛けも必要不可欠！そこで今回は、中川紅葉とともに、着こなし自由自在な「小花柄キャミワンピ」の着回しコーデを4つご紹介します。儚げな乙女の雰囲気をまとえる小花柄で、彼のハートも掴めちゃうかも♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ 花柄キャミワンピース 小花柄ワンピで乙女な雰囲気をまとって♡ 儚げフェミニンな小花柄。ワンピとしてはもちろんのこと、デニムをあわせてレイヤードしたり、トップスとしてボトムにINしたりと、着こなし自由自在。 花柄キャミワンピース 6,900円／hugi

Cordinate レイヤードたっぷりな上級者コーデ 甘党トップス×小花柄の甘〜いコーデも、デニムをレイヤードすればいい感じに中和してくれる。デコルテもきれいに見えるから、男のコウケもバツグン♡ 花柄キャミワンピースは着回し。リボンパフスリーブトップス 8,580円／lilLilly（lilLilly TOKYO）デニムパンツ 23,000円／NORMA JEANS BLU カチューシャ 5,700円／EMIS（HANA SHOWROOM）サンダル 10,890円／RANDA

Cordinate 上品ガールのほんのり肌見せスタイル パルテルブルーのカーディガンと小花柄ワンピは、王道の上品さを演出できる♡ ほんのり鎖骨をアピールして、デートにもぴったりなちょい攻めコーデに。 花柄キャミワンピースは着回し。カーディガン（キャミソールつきカーディガン）12,135円／HUNCH（HANA SHOWROOM）バッグ 13,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate 爽やか乙女コーデ 小花柄ワンピに透け感のあるレースタイツをあわせたら、乙女な可愛さが倍増！イエローのシャツを羽織って、夏らしい爽やかさをプラスするのが上級者♡ 花柄キャミワンピースは着回し。ストライプ柄シャツ 5,940円／PUNYUS タイツ 2,420円／靴下屋（Tabio）スリッパ／スタイリスト私物

Cordinate 儚げフェミニンな癒し系スタイル 小花柄×ピンク×リボン、女のコらしさ全開の組みあわせは、甘すぎるくらいが◎。バブーシュカをあわせて、小動物的な癒し系の可愛さもゲットして♡ 花柄キャミワンピースは着回し。 2wayオフショルトップス 17,600円／HONEY MI HONEY バッグ 3,490円／神戸レタス サンダル 8,910円／RANDA バブーシュカ／スタイリスト私物 撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来