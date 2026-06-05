着こなし自由自在♡ 乙女な雰囲気をまとう「小花柄キャミワンピ」着回しコーデ4選
メンズ心をくすぐるにはお洋服の仕掛けも必要不可欠！そこで今回は、中川紅葉とともに、着こなし自由自在な「小花柄キャミワンピ」の着回しコーデを4つご紹介します。儚げな乙女の雰囲気をまとえる小花柄で、彼のハートも掴めちゃうかも♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
花柄キャミワンピース
小花柄ワンピで乙女な雰囲気をまとって♡
儚げフェミニンな小花柄。ワンピとしてはもちろんのこと、デニムをあわせてレイヤードしたり、トップスとしてボトムにINしたりと、着こなし自由自在。
Cordinate レイヤードたっぷりな上級者コーデ
甘党トップス×小花柄の甘〜いコーデも、デニムをレイヤードすればいい感じに中和してくれる。デコルテもきれいに見えるから、男のコウケもバツグン♡
Cordinate 上品ガールのほんのり肌見せスタイル
パルテルブルーのカーディガンと小花柄ワンピは、王道の上品さを演出できる♡ ほんのり鎖骨をアピールして、デートにもぴったりなちょい攻めコーデに。
Cordinate 爽やか乙女コーデ
小花柄ワンピに透け感のあるレースタイツをあわせたら、乙女な可愛さが倍増！イエローのシャツを羽織って、夏らしい爽やかさをプラスするのが上級者♡
Cordinate 儚げフェミニンな癒し系スタイル
小花柄×ピンク×リボン、女のコらしさ全開の組みあわせは、甘すぎるくらいが◎。バブーシュカをあわせて、小動物的な癒し系の可愛さもゲットして♡
撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来