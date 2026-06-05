◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人８―２ロッテ（５日・東京ドーム）

ロッテはネフタリ・ソト内野手が零封負け目前の９回２死から史上１１６人目となるＮＰＢ通算２００号を放ち、一矢報いた。

先発の広池康志郎投手が５回０／３を投げ、４安打４失点と試合をつくれなかった。

歓喜に沸く相手ベンチを見つめる表情に無念さがにじんだ。広池が中盤に崩れた。５回に四死球が絡んで先制を許し、立て直しを図った６回だった。先頭の泉口を左前打、続く浦田の２球目に二盗を決められた。浦田には４球目の直球をバスターで右前に運ばれた。無死一、三塁とピンチを広げ、佐々木の中前適時打を浴びたところでサブロー監督から交代を告げられた。「真っすぐは自分の中でも悪くなかったと思います。ただ、大事な場面で制球が乱れてデッドボールで先頭を出してしまった。ああいったところは今後も失点に絡んでくると思うし、ああいう場面で集中して投げる力が必要かなって感じました。あとはカウントが悪くなった時に信頼できる変化球があった方がバッターも的が絞りづらいかなというのは改めて感じました」と反省を口にした。

試合前日から、東海大九州時代に同じ九州の大学球界でしのぎを削った巨人・浦田との対戦を熱望していた。「大学の時に何回も対戦している浦田もいるので、負けないように頑張ります」。ライバル意識があった２番打者には初回に中前打を許し、マルチ安打を献上。完敗だった。

広池の後を継いだ八木は火がついたＧ打線の勢いを止められず。０―３の２死満塁から中山に走者一掃の適時二塁打を許すなど、広池と併せてこの回一挙５失点。粘り切れなかった。