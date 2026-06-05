◆競泳 ▽日本選手権 第２日（５日、東京アクアティクスセンター）

女子１００メートル平泳ぎは同種目１２年ロンドン五輪銅メダルの鈴木聡美（ミキハウス）が１分５秒８７で優勝した。決勝に進んだ８人中、社会人は自身のみ。若手の勢いに屈せず実力を示した３５歳が、後続に２秒以上の差をつけ３連覇を達成した。

予選に続き、決勝でも若手たちに大差をつけ優勝した。前半から積極手に名レース運びで３０秒９０でターン。そのままペースを落とさず自己ベスト（１分５秒７８）に迫る好記録でＶ３を果たし、「（１分）５秒台はキープしたいと臨んだ。有言実行できて良かった」と安心した表情を見せた。

力強いキック力を武器に、ロンドン五輪でメダルを獲得するなど、数々の成績を残してきた。だが、今年３月の日本選手権後は上半身の強化に取り組んだ。プールでの練習を多く取り入れ、個人メドレーやクロールなど専門外の種目を毎日泳ぎ続けた。「ここに至るまで必ずその項目が入っていた。またこの強化かと思いながら練習をやっていた」とハードワークだったが、洋服が着づらくなるほど体は大きくなり、この日のレースでも手応えをつかんだ。

２８年ロサンゼルス五輪を目標に２４年パリ大会後に現役を続行。常に安定したタイムを出し、世界でも上位で戦っている。要因を問われると、「日頃からこれで大丈夫だという泳ぎを確立させておく。あとは８割は気持ちから来る自信」と回答。日々の練習から自信を積み重ね、実力を試合で発揮していると明かした。今夏はパンパシフィック選手権（８月、米アーバイン）と愛知・名古屋アジア大会（９月）を控える。「今やってるトレーニングは間違いじゃない」と安心感を得た。今後も国内で強化をし、メダル獲得を目指す。