セザンヌの美容液コンシーラーに新色登場！透明感肌を叶える限定カラーをチェック

プチプラコスメの人気ブランド「セザンヌ」から、美容液コンシーラー「ブライトカラーシーラー」と「ウォータリーティントリップ」に待望の新色が登場します。赤みを自然に補正するグリーンカラーのコンシーラーと、顔色を明るく見せるミルキーコーラルのティントリップは、毎日のメイクをより楽しくしてくれる注目アイテム♡透明感のある肌と血色感あふれる唇を叶える新作を詳しくご紹介します。

赤みを補正する新色コンシーラー

価格：748円（税込）

「セザンヌ ブライトカラーシーラー」から新登場するのは、20 レタッチグリーンです。

SPF31 PA+++、UV耐水性★★を備えた美容液コンシーラーで、頬や小鼻の赤み、ニキビ跡などの色ムラを自然にカバーします。

青みにも黄みにも寄りすぎない絶妙なまろやかグリーンを採用しているため、広範囲に使用しても不自然になりにくいのが魅力です。

さらに、チーク前に仕込むことでチークの発色を美しく見せるチークベースとしても活躍します。

また、14種の美容保湿成分を配合。乾燥しやすい部分にも使いやすく、メイクしながらうるおいケアも叶えます。既存色も好評発売中です。

00 メリハリホワイト



たるみ感やのっぺり感を補正し、立体感を演出。

10 クリアブルー



くすみをカバーし、透明感と明るさをプラスします。

無香料・無鉱物油・アルコールフリー・紫外線吸収剤フリー・パラベンフリーなのも嬉しいポイントです。

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新色ティントリップで多幸感メイク

価格：660円（税込）

「セザンヌ ウォータリーティントリップ」には、新色10 モモピューレが仲間入りします。

新色のモモピューレは、熟れた桃にミルクを加えたような淡いミルキーコーラルカラー。青み・黄みどちらにも寄らないニュートラルな色味で、肌色を選ばず使いやすいカラーです。

ひと塗りで顔色を明るく見せ、多幸感あふれるやさしい印象に仕上がります。

特徴は、みずみずしいツヤ感と軽やかな塗り心地。ティントタイプなので色持ちも優秀です♪

また、7種類の美容保湿成分を配合。唇を乾燥から守りながら、美しい発色を楽しめます。無香料なので香りが苦手な方にもおすすめです。

透明感と血色感を同時にアップ

今回のセザンヌ新作は、肌悩みを自然にカバーする「ブライトカラーシーラー」と、顔色を華やかに見せる「ウォータリーティントリップ」の組み合わせが魅力です。

レタッチグリーンで赤みを整えた澄み肌に、モモピューレのやわらかな血色感をプラスすれば、ナチュラルなのに洗練された印象に♡

どちらも手に取りやすい価格帯なので、夏のメイクアップアイテムとしてぜひチェックしてみてください。