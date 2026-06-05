北海道でスルメイカの漁が解禁されましたが、漁の初日に2匹しかとれなかった船があるなど不漁となっています。

年々スルメイカの漁獲量が減少する中、いま、別の“あるイカ”に注目が集まっています。

■北海道産のスルメイカを仕入れてきた都内の寿司店では…

東京・八王子にある寿司店「淳ちゃん寿司」。

大将がこだわり抜いた食材で握る寿司が人気です。イカの握りは普段、北海道産のスルメイカを仕入れているといいますが、状況は厳しいようです。

淳ちゃん寿司 地引 淳 大将

「不漁みたいで、今回は青森・石川県のスルメイカを買いました」

北海道産の価格が高騰し、ほかの産地の仕入れ値も上がり続けているといいます。

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そのため、イカを余すことなく使おうと、寿司店でありながらイカ墨のパスタやイカのワタ焼きといったメニューの提供を始め、なんとか利益を出しているということです。

■函館の漁師「去年4匹で、きょう2匹だよ。厳しいね」

スルメイカ漁が解禁された今月1日、「イカのマチ」として知られる北海道・函館港では、厳しい声が聞かれました。

――きょうはどうでしたか？

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（漁師）

「全然だめです。去年4匹で、きょう2匹だよ。 厳しいね。」

この日とれたのは、イカ2匹。

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別の漁師も、とれたのはわずか25匹でした。



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（漁師）

「きょうの成果はこれだけ。ちっちゃいね。夢も希望もねえよ。廃業しなきゃだめだ、冗談でなくて」

■函館市場は2年連続で初競り中止、漁獲量は12分の1以下に

20年前の初競りでは、溢れんばかりのスルメイカが次々と競りにかけられていました。

しかし、今月2日の函館市水産物地方卸売市場では、競りに出すスルメイカがないため初競りは中止となり、この事態は2年連続です。

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2000年に約34万トンほどだった漁獲量は年々減少し、去年は約2万7000トンと12分の1以下になり、不漁が続いています。

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農林水産省によりますと、1キロあたりの価格は2014年の287円から2024年には881円と、3倍以上に高騰しています。

■専門家「代替品としてアカイカが注目されている」

専門家によりますと、函館までスルメイカが北上していないのが主な不漁の理由ですが、去年のように、秋ごろになって若干、漁が巻き返す可能性があるといいます。

供給が安定せず“高級品”になりつつあるスルメイカの代替品として、今注目されているのがアカイカです。

（水産研究・教育機構開発調査センター 加藤 慶樹さん）

「アカイカが注目されている。スルメイカと比べアカイカは生息域がかなり広いので、今のところ安定して漁獲ができる」

■スーパーでの仕入れ値はスルメイカの半分ほど

アカイカとは一体、どんなイカなのでしょうか。都内のスーパー「コモディイイダ町屋店」を訪ねました。

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（コモディイイダSV統括部長 大塩隆一さん）

「（アカイカの）値段の方はスルメに比べて格安であります」

「スルメはとれたり、とれなかったり、安定しない部分がある」

アカイカはスルメイカの半分ほどの値段で仕入れられるということです。気になる味は、もちもちとして甘みがあり、ねっとりとした食感が特徴です。

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専門家によりますと、もともと「さきイカ」などに使われることが多かったというアカイカですが、スルメイカの不漁などを受け、刺し身や生食用などでも使われるようになっています。

■立ち食いそば店の名物「ジャンボゲソ蕎麦」にもアカイカ

（東京・荒川区 一由そば 日暮里店）

揚げてもおいしいというアカイカ。

東京・荒川区にある人気の立ち食いそば店「一由そば 日暮里店」でも使われています。名物の「ジャンボゲソ蕎麦」にアカイカが使用されています。

スルメイカのピンチを救えるのか、アカイカに注目が集まっています。

（2026年6月5日放送「news every.」）