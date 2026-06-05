忘れ物を激安で購入！「鉄道忘れ物 掘り出し市」 電車・タクシー・バスで一番多い落とし物は？【Nスタ解説】
鉄道などにうっかり「忘れ物」をしてしまった経験はありませんか?都内だけを見ると2025年、警視庁に届けられた落とし物の数は約450万件と過去最多に！
引き取り手のない『忘れ物』がどのように活用されているのか、その舞台裏を探ります。
【写真で見る】「大当たり」買い取り業者代表が発見した“忘れ物”
現金45億円！都内の落とし物過去最多
南波雅俊キャスター:
開催中の「鉄道の忘れ物市」にはこんな商品が並んでいました。
「ランドセル」2000円
「地球儀」2900円
「アコーディオン」4900円
国際情報誌「フォーサイト」元編集長 堤伸輔さん:
僕は出版社に40年勤めていて、自分は幸いありませんでしたが、編集者にとって最悪の忘れ物は、「作家の手書き原稿」です。
10年に一度ぐらい電車に忘れる人がいて、これを失くしてしまうと再現できません。新入社員研修をする時には、「必ず肌身離さず、絶対網棚の上に乗せたりするな」、「どんなに酔っ払っていても、人にカバン持ってもらったりしてはいけない」と必ず言うようにしています。
山内あゆキャスター:
私は子どもの頃、バイオリンのお稽古に行き、電車の中にバイオリンを忘れました。でも、ちゃんと引き取りに行ったので、掘り出し市には出ないで済みました。
南波雅俊キャスター:
私は、台湾のタクシーでワイヤレスイヤホンを失くし、そこで買ったものを、今度はスリランカの電車で失くしたことがあります。
2025年の都内の落とし物は、現金が約45.1億円で過去最高額となりました。（2024年は約44.9億円）
落とし物の件数についても、過去最多で約454万件でした。（2024年は約440万件）
落とし物の販売は、保管して3か月経てば売却可能ということです。警視庁によると、傘、衣類、大量・安価なものなどは、保管・処分するのも、費用がかかってしまうので、2週間保管したら売却が可能になるということです。
交通機関で一番多い落とし物は? ホテルの客室どこに忘れ物が多い?
南波キャスター:
1月〜3月の落とし物ランキングを見ていきます。（落とし物登録数90万7899件 find調べ）
【タクシー】
1位:スマホ
2位:加熱式たばこ
3位:ワイヤレスイヤホン
【バス】
1位:手袋
2位:現金
3位:かさ
【鉄道】
1位:現金
2位:手袋
3位:スマホ
ホテルの客室で忘れ物の多い場所もランキングになっています。（スーパーホテル2021年調査）
1位:枕元
2位:イスの下
3位:ハンガー
4位:洗面台
5位:冷蔵庫の中
ベッドサイドには荷物を置きやすく、急いでいるときに視界に入りづらいのではないか、ということです。
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＜プロフィール＞
堤伸輔さん
国際情報誌「フォーサイト」元編集長
BSーTBS「報道1930」ニュース解説