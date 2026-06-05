鉄道などにうっかり「忘れ物」をしてしまった経験はありませんか?都内だけを見ると2025年、警視庁に届けられた落とし物の数は約450万件と過去最多に！

引き取り手のない『忘れ物』がどのように活用されているのか、その舞台裏を探ります。

【写真で見る】「大当たり」買い取り業者代表が発見した“忘れ物”

現金45億円！都内の落とし物過去最多

南波雅俊キャスター:

開催中の「鉄道の忘れ物市」にはこんな商品が並んでいました。

「ランドセル」2000円

「地球儀」2900円

「アコーディオン」4900円

国際情報誌「フォーサイト」元編集長 堤伸輔さん:

僕は出版社に40年勤めていて、自分は幸いありませんでしたが、編集者にとって最悪の忘れ物は、「作家の手書き原稿」です。



10年に一度ぐらい電車に忘れる人がいて、これを失くしてしまうと再現できません。新入社員研修をする時には、「必ず肌身離さず、絶対網棚の上に乗せたりするな」、「どんなに酔っ払っていても、人にカバン持ってもらったりしてはいけない」と必ず言うようにしています。

山内あゆキャスター:

私は子どもの頃、バイオリンのお稽古に行き、電車の中にバイオリンを忘れました。でも、ちゃんと引き取りに行ったので、掘り出し市には出ないで済みました。



南波雅俊キャスター:

私は、台湾のタクシーでワイヤレスイヤホンを失くし、そこで買ったものを、今度はスリランカの電車で失くしたことがあります。

2025年の都内の落とし物は、現金が約45.1億円で過去最高額となりました。（2024年は約44.9億円）



落とし物の件数についても、過去最多で約454万件でした。（2024年は約440万件）

落とし物の販売は、保管して3か月経てば売却可能ということです。警視庁によると、傘、衣類、大量・安価なものなどは、保管・処分するのも、費用がかかってしまうので、2週間保管したら売却が可能になるということです。

交通機関で一番多い落とし物は? ホテルの客室どこに忘れ物が多い?

南波キャスター:

1月〜3月の落とし物ランキングを見ていきます。（落とし物登録数90万7899件 find調べ）



【タクシー】

1位:スマホ

2位:加熱式たばこ

3位:ワイヤレスイヤホン



【バス】

1位:手袋

2位:現金

3位:かさ



【鉄道】

1位:現金

2位:手袋

3位:スマホ

ホテルの客室で忘れ物の多い場所もランキングになっています。（スーパーホテル2021年調査）



1位:枕元

2位:イスの下

3位:ハンガー

4位:洗面台

5位:冷蔵庫の中



ベッドサイドには荷物を置きやすく、急いでいるときに視界に入りづらいのではないか、ということです。

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＜プロフィール＞

堤伸輔さん

国際情報誌「フォーサイト」元編集長

BSーTBS「報道1930」ニュース解説