圧倒的な美貌とFカップボディが武器のグラビアアイドルの都丸紗也華さん（29）が、グラビアマガジン『ENTAME 36℃ vol.05』のネット書店限定の「特別版」表紙を飾りました。



【写真】美バスト揺れる熱烈スパイク！都丸紗也華さんがビーチバレーに挑戦

グラビア活動12年目、常に第一線で走り続けてきた彼女が、無防備で凛とした美しさを披露してくれています。インタビューでは、「“本当の大人”になるライン」と語る30歳の節目を前に、「ワクワクしている」という率直な思いを明かしてくれています。



「ENTAME36℃」vol.05は十味さんが表紙・巻頭を飾っています。このほか、蓬莱舞さん、麻倉瑞季さん、宇咲さん、天川星夏さん、永尾まりやさんが登場しています。



【都丸紗也華さんプロフィール】

とまるさやか 1996年9月26日生まれ 群馬県出身。T157B88W58H84。2014年にグラビアデビュー。特技はピアノ、チャームポイントはFカップのバスト。2024年、デビュー10周年を迎え、それを記念した4 th写真集『10。』（光文社）が発売中。特技はピアノ。最新情報は公式X（@tmr_syk_） 公式インスタグラム（@tmrsyk）