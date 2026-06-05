長崎市の長崎電気軌道「石橋停留場」近くで5日、路面電車とタクシーが接触する事故がありました。

タクシーの運転手が病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。

(目撃した人)

「目の前で危ないと思ったらぶつかった。ガシャンという心臓に響くような音だった」

事故が起きたのは、長崎市の長崎電気軌道石橋停留場の近くです。

（栗山真乙アナウンサー）

「タクシーのドア部分は大きくへこみ、フロントガラスにはひびが入っています」

5日午前11時10分頃、軌道を乗り越えて右折しようとしていたタクシーと、後ろから直進してきた路面電車が接触しました。

タクシーに客は乗っておらず、運転手の男性は頭の痛みを訴えて、病院に搬送されましたが命に別条はないということです。

また 路面電車には約20人の乗客がいましたが、全員無事だということです。

（路面電車の乗客）

「電車の左の前の席にいて、警笛が鳴って顔を上げたら、タクシーのボンネットが軌道上に乗って見えた。見た瞬間には衝撃を受けた」

警察が事故の原因を詳しく調べています。