◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人8ー2ロッテ（5日、東京ドーム）

巨人はロッテとの交流戦カード初戦を勝利し、4連勝を飾りました。

先発は今季5勝目を目指す井上温大投手。前回登板の5月29日の日本ハム戦では5回86球2失点で4勝目を手にしていました。

井上投手は初回から無失点の立ち上がり。1アウトから2番・佐藤都志也選手にエラーで出塁を許すも、続く打者を打ち取り2アウト。4番・山口航輝選手を迎えたところで1塁へけん制し、佐藤選手をタッチアウトとしました。

井上投手はその後、2回から毎回三振を奪うなど、5回まで3者凡退の好投でロッテ打線にヒットを許さない投球を見せます。

1点の援護をもらった6回、先頭の寺地隆成選手にライトへこの日初めてのヒットを許すと、続く山本大斗選手にもヒットを浴び、送りバントで1アウト2塁3塁のピンチを招きます。それでも1番・小川龍成選手の打球をサードの浦田俊輔選手がファインプレーでアウトを奪うと、続く佐藤選手はセカンドフライに打ち取りガッツポーズ。無失点としました。

打線はその裏、先頭から連打でチャンスをつくると3番・佐々木俊輔選手がタイムリーヒットで1点を追加。さらに2アウト満塁とチャンスを広げると、押しだしで追加点。続く中山礼都選手が3点タイムリーツーベースを放ち、この回に一挙5得点としました。

8回にキャベッジ選手のホームランと中山選手のタイムリーで8点目を奪うと、9回のマウンドにも上がった井上投手。1アウトからヒットを許しますが、山口選手をファーストフライで2アウト。完封まであと1アウトとしましたが続くソト選手にはレフトへ2ランホームランを浴び失点。悔しい表情を見せましたが最後は三振を奪い勝利しました。

井上投手は9回を投げ抜き、111球、7奪三振、無四球、2失点でプロ初の完投勝利。カード初戦をとった巨人は4連勝で貯金を6としました。