冨岡 愛、TVアニメ『メビウス・ダスト』EDテーマに決定！書き下ろしの新曲「ジレンマ」は7月8日配信リリース！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

シンガーソングライター・冨岡 愛の新曲「ジレンマ」が、7月9日(木)より放送開始となるTVアニメ『メビウス・ダスト』EDテーマに決定した。あわせて「ジレンマ」が、アニメ放送前日の7月8日(水)に配信リリースされることも発表された。

アニメ『メビウス・ダスト』は、動画工房が制作する初のオリジナル異能バトル作品。隕石の落下から10年後の世界を舞台に、謎の粒子〈メビウス・ダスト〉の影響で、〈ラムス〉と呼ばれる特殊能力を得た子どもたちを描く。＜しんかつしか＞の町を背景に、異能バトルのダイナミックなアクションと、どこか不穏な謎が潜んだストーリーが展開される。

EDテーマ「ジレンマ」は、冨岡 愛が本作のために書き下ろした新曲。サウンドプロデュースにはESME MORIを迎え、初タッグが実現した。友情と決意をテーマにした、エモーショナルなナンバーに仕上がっている。

さらに、同楽曲の一部をいち早く聴くことができるメインPVも公開。最新アニメ映像を多数盛り込んだ内容となっている。

また、冨岡は6月6日(土) に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて、自身最大規模となるワンマンライブを開催予定。

＜冨岡 愛 コメント＞

生きていて誰もが感じたことのある葛藤。

人間関係における自分自身のアイデンティティや、人と比べたときの立ち位置。

そんな人間味の深い「メビウス・ダスト」のキャラクターたちの感情に共感して、「ジレンマ(dilemma)」という言葉がすぐに浮かびました。

白黒はっきりできることが全てじゃない。むしろ大切なものこそ正解を見つけ出すことが難しくて、人は悩み続けるのかなと思います。

人生はジレンマの連続。そんな思いを込めて綴った一曲です。

●リリース情報

配信SG

「ジレンマ」

7月8日配信開始

配信リンクはこちら

https://tomiokaai.lnk.to/dilemma

●作品情報

TVアニメ「メビウス・ダスト」

2026年7月9日(木)より、TOKYO MX、BSフジ、MBSほかにて放送開始！

TOKYO MX 7月9日より 毎週木曜 23:30〜

BSフジ 7月9日より 毎週木曜 24:00〜

MBS 7月10日より 毎週金曜 26:53〜

配信情報

7月9日より各種プラットフォームにて順次配信

【キャスト】

アラキ：竹中悠斗

ステラ：稗田寧々

オルガ：佐藤榛夏

ショウセイ：坂 泰斗

カイ：市川 蒼

ハルト：堀金蒼平

クルス：松田颯水

スピカ：三上枝織

ユダ博士：河瀬茉希

【スタッフ】

原案／キャラクター原案：品川 一（Project ANIMA 第三弾「キッズ・ゲームアニメ」部門 大賞）

監督：岩崎太郎

シリーズ構成：冨田頼子

キャラクターデザイン：小嶋はつめ

サブキャラクターデザイン：市原圭子

ラムス能力デザイン：永田杏子

プロップデザイン：小倉寛之 永田杏子

総作画監督：小嶋はつめ 板倉 健 栗原 優 曾我篤史 本谷 愛 熊谷勝弘

アクションアニメーター：橋本敬史 孫 威軍

美術監督：中尾陽子

美術設定：小野寺里恵

色彩設計：真壁源太

撮影監督：杉浦誠一

編集：木村佳史子

音響監督：高寺たけし

音響効果：和田俊也

音楽：DÉ DÉ MOUSE

アニメーション制作：動画工房

オープニングテーマ

「メビウス」家入レオ

エンディングテーマ

「ジレンマ」冨岡 愛

＜イントロダクション＞

〈奇跡の力〉か、〈運命の鎖〉か――

隕石の落下から10年。巨大結晶が放出する謎の粒子〈メビウス・ダスト〉の影響で、一部の子どもたちは〈ラムス〉と呼ばれる特殊能力を得ていた。しかし、特殊能力者〈ラムス・キャリア〉は〈メビウス・ダスト〉が届く範囲でしか生きられず、〈しんかつしか〉の町から出ることを禁じられていた。

〈ラムス・キャリア〉の子どもたちは、町から出られない鬱屈を晴らすかのように、チームごとに〈ラムス〉を駆使して陣地を争奪するゲームに没頭。高校生のアラキもそんなひとりで、妹のステラや幼馴染みのオルガたちと〈ポリスホッパー〉を結成し、夜な夜なゲームに明け暮れていた。

そんなある日、〈ラムス〉研究者のユダ博士が彼らにとある実験への協力を要請する。アラキたちはその実験に協力することを決断するが、それによって彼らの運命は動き出すことになる…。

特殊能力〈ラムス〉を得た少年少女たちが繰り広げる異能バトル！

●ライブ情報

TOMIOKA AI LIVE TOUR 2026 “愛が溶けないうちに”

5月9日（土）福岡・BEAT STATION <終了>

5月16日（土）大阪・BIG CAT <終了>

5月17日（日）名古屋・DIAMOND <終了>

6月6日（土）東京・LINE CUBE SHIBUYA

チケット一般発売中!!

https://lit.link/aitomioka

＜プロフィール＞

東京都出身のシンガーソングライター。

作詞作曲のみならず、アートワークや映像制作まで全てをセルフプロデュースする次世代アーティスト。

4 歳から中学卒業までをオーストラリアで過ごし、高校進学を機に帰国。

17 歳で楽曲制作を始め、路上ライブやSNS を通じて本格的に音楽活動をスタート。

幼少期を海外で過ごした経験から、日本語と英語を織り交ぜた歌詞や、洋楽と邦楽を融合させたサウンドが特徴的で、国内外のリスナーに支持されている。

2023 年9 月にリリースした「グッバイバイ」は、Spotify アジア6 カ国でバイラルチャートインを果たし（台湾1 位、韓国3 位、マレーシア4 位、シンガポール8 位、日本13 位、香港47 位）、2024 年2 月にリリースした「恋する惑星「アナタ」」は、Netflix シリーズ『恋愛バトルロワイヤル』挿入歌に起用され、Z 世代を中心にSNS で投稿されたカップル動画や振付動画がきっかけに瞬く間に楽曲が広まり、SNS 総再生数が8 億回を突破。

現在も世界に向けて発信し続け、国内外で最も注目を集めるシンガーソングライター。

©「メビウス・ダスト」製作委員会

関連リンク

TVアニメ「メビウス・ダスト」公式サイト

https://mebiusdust.asmik-ace.co.jp

冨岡 愛 オフィシャルサイト

https://tomiokaai.net/