CANDY TUNE立花琴未「CanCam」専属モデルに加入 初撮影で見せたポテンシャルの高さで編集部がオファー
【モデルプレス＝2026/06/05】7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の立花琴未が、「CanCam」8月号（小学館／6月23日発売）より、同誌の専属モデルに加入することが決定した。
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TikTok総再生回数43億回突破の『倍倍FIGHT!』をはじめ、ポップで多彩な楽曲で日本列島を席巻する7人組アイドルグループCANDY TUNE。華やかなビジュアルとおしゃれな私服センスが話題の赤色担当・立花が、CanCam専属モデルに加入する。
立花の本誌初登場は4月に発売された6月号。4ページにわたるファッション特集で、ランジェリー風レースアイテムを上品に大人かわいく着こなして、SNSでも「こっちゃん美しすぎる」「アイドル以外の姿も、こんなにキレイだなんて…！」とバズを起こした。「初めてのCanCam＆ファッションロケ撮影だったので、今日はバクバクに緊張していました（笑）！」と撮影の感想を明かした立花だが、カメラの前で披露した多彩な表情とポージング、圧倒的な存在感に編集部もポテンシャルの高さを確信。専属のオファーへと至った。
立花が専属デビューを果たす8月号では、4ページのお披露目特集を掲載予定。基本のプロフィールやプチ人生年表にはじまり、5つのキーワードによる深掘り企画、そして読者へのメッセージまで――。華麗な撮り下ろしカットの数々と共にたっぷりと届ける。
「CanCam」8月号は、表紙違いの3バージョンで6月23日発売。立花のお披露目特集の詳細は後日改めてお知らせされる。（modelpress編集部）
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◆立花琴未「CanCam」専属モデルに加入
TikTok総再生回数43億回突破の『倍倍FIGHT!』をはじめ、ポップで多彩な楽曲で日本列島を席巻する7人組アイドルグループCANDY TUNE。華やかなビジュアルとおしゃれな私服センスが話題の赤色担当・立花が、CanCam専属モデルに加入する。
◆立花琴未「CanCam」専属オファー経緯
立花の本誌初登場は4月に発売された6月号。4ページにわたるファッション特集で、ランジェリー風レースアイテムを上品に大人かわいく着こなして、SNSでも「こっちゃん美しすぎる」「アイドル以外の姿も、こんなにキレイだなんて…！」とバズを起こした。「初めてのCanCam＆ファッションロケ撮影だったので、今日はバクバクに緊張していました（笑）！」と撮影の感想を明かした立花だが、カメラの前で披露した多彩な表情とポージング、圧倒的な存在感に編集部もポテンシャルの高さを確信。専属のオファーへと至った。
立花が専属デビューを果たす8月号では、4ページのお披露目特集を掲載予定。基本のプロフィールやプチ人生年表にはじまり、5つのキーワードによる深掘り企画、そして読者へのメッセージまで――。華麗な撮り下ろしカットの数々と共にたっぷりと届ける。
「CanCam」8月号は、表紙違いの3バージョンで6月23日発売。立花のお披露目特集の詳細は後日改めてお知らせされる。（modelpress編集部）
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