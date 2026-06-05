元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00〜8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 5月31日（日）の放送では、スカウト業で全国を飛び回っている長野が、アマチュア野球を観続けて得た気付きを語りました。

パーソナリティの長野久義

佐藤：長野さん、前回の放送の終盤で「今めちゃくちゃ忙しい」とおっしゃっていました。長野：そうですね。思っていた以上にめちゃくちゃ忙しいです。佐藤：いろいろ試合を観に全国を飛び回っているっていうことですか？長野：プロ野球の2軍の試合も観たり、この前は（読売ジャイアンツの）3軍戦で新潟に行ったり、アマチュア野球も観に行ったりしているので「今どこだっけ？」みたいに思うこともありますね（笑）。佐藤：それは相当ですね（笑）。現役時代はそんなことありました？長野：いや、なかったですね。だいたい同じ場所にしばらくいたので。佐藤：今はスカウト業が一番の仕事ですか？長野：そうですね。いろんな選手を見て……正直、今は見てもよく分からないので。佐藤：ちょっと待ってください（笑）。長野：いやいや、今は勉強させてもらっているっていう（笑）。特に僕はピッチャーのことを見ても分からないので、どうしても野手、特に右バッターの野手を見るようにはしています。でも、アマチュア野球って左打ちの選手ばかりなんですよ。右打ちの選手が全然いなくてですね。佐藤：へぇ。それは、なぜですか？（右利きの選手も）みんな左に変えちゃうのですか？長野：そうですね。大谷（翔平）選手も左バッターなので、今野球をしている子どもたちも、左バッターが多いと思うんですよ。だから、これからもっと左バッターが増えてくると思いますし、その一方で、右バッターがすごく貴重になるという話はよく聞きます。佐藤：逆に！ なるほど。



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＜番組概要＞番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗放送日時：毎週日曜 8:00〜8:30

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