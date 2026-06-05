◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ＤｅＮＡ８―３ソフトバンク（５日・横浜）

６カード連続で初戦黒星となっていたＤｅＮＡは、ソフトバンクに逆転勝ちし、２連勝。５月１２日の中日戦（同）以来となるカード初戦白星となった。

１点を追う３回無死一、二塁。大関の初球。外角の１３９キロを牧がとらえバックスクリーン左に運ぶ３ランを放ち逆転に成功した。右手を突き上げダイヤモンドを一周し生還するとおなじみのデスターシャポーズで喜んだ。

５回に打線が爆発し３本塁打で一挙５得点を奪った。

まずは度会だ。３―１の５回無死二塁。大関の３球目。低めのフォークを右翼スタンドに運ぶ５月２９日の西武戦（ベルーナ）以来ととなる今季５号２ラン。

次は１死一塁からヒュンメルだ。５球目の１３７キロを左翼席に運ぶ４号２ラン。５月２日のヤクルト戦（神宮）以来の約１か月ぶりの１発に笑顔がはじけていた。

最後は松尾の今季１号だ。２死走者なしから高めのスライダーを左翼席にはじき返し、リードを７点に広げた。

先発した篠木健太郎は７回５安打１失点で２勝目、本拠地での初勝利の権利を持って降板した。最速１５０キロの直球にカーブ、スライダー、カットボールを織り交ぜ最小失点で今季最長のマウンドを守り切った。