ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

米雇用統計（5月）

予想 8.9万人 前回 11.5万人（非農業部門雇用者数・前月比)

予想 4.3% 前回 4.3%（失業率)

予想 0.3% 前回 0.2%（平均時給・前月比)

予想 3.4% 前回 3.6%（平均時給・前年比)



カナダ雇用統計（5月）

予想 1.0万人 前回 -1.77万人（雇用者数・前月比)

予想 6.9% 前回 6.9%（失業率)



22:40

ディングラ英中銀委員、イベント講演



23:00

カナダIvey購買部協会指数（5月）

予想 N/A 前回 57.7



6日

3:00

ベイリー英中銀総裁、イベント出席



仏中銀・英中銀・ECB共催「ECONDAT 2026 Spring Meeting」

クロアチア中銀総裁にアンテ・ジグマン氏が就任へ

FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（6日から18日まで）



※予定は変更されることがあります。

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