21:30
米雇用統計（5月）
予想　8.9万人　前回　11.5万人（非農業部門雇用者数・前月比)　
予想　4.3%　前回　4.3%（失業率)
予想　0.3%　前回　0.2%（平均時給・前月比)　
予想　3.4%　前回　3.6%（平均時給・前年比)

カナダ雇用統計（5月）
予想　1.0万人　前回　-1.77万人（雇用者数・前月比)
予想　6.9%　前回　6.9%（失業率)

22:40　
ディングラ英中銀委員、イベント講演

23:00
カナダIvey購買部協会指数（5月）
予想　N/A　前回　57.7

6日
3:00　
ベイリー英中銀総裁、イベント出席

仏中銀・英中銀・ECB共催「ECONDAT 2026 Spring Meeting」
クロアチア中銀総裁にアンテ・ジグマン氏が就任へ
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（6日から18日まで）

※予定は変更されることがあります。