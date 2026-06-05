ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米雇用統計（5月）
予想 8.9万人 前回 11.5万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 4.3% 前回 4.3%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.2%（平均時給・前月比)
予想 3.4% 前回 3.6%（平均時給・前年比)
カナダ雇用統計（5月）
予想 1.0万人 前回 -1.77万人（雇用者数・前月比)
予想 6.9% 前回 6.9%（失業率)
22:40
ディングラ英中銀委員、イベント講演
23:00
カナダIvey購買部協会指数（5月）
予想 N/A 前回 57.7
6日
3:00
ベイリー英中銀総裁、イベント出席
仏中銀・英中銀・ECB共催「ECONDAT 2026 Spring Meeting」
クロアチア中銀総裁にアンテ・ジグマン氏が就任へ
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（6日から18日まで）
※予定は変更されることがあります。
米雇用統計（5月）
予想 8.9万人 前回 11.5万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 4.3% 前回 4.3%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.2%（平均時給・前月比)
予想 3.4% 前回 3.6%（平均時給・前年比)
カナダ雇用統計（5月）
予想 1.0万人 前回 -1.77万人（雇用者数・前月比)
予想 6.9% 前回 6.9%（失業率)
22:40
ディングラ英中銀委員、イベント講演
23:00
カナダIvey購買部協会指数（5月）
予想 N/A 前回 57.7
6日
3:00
ベイリー英中銀総裁、イベント出席
仏中銀・英中銀・ECB共催「ECONDAT 2026 Spring Meeting」
クロアチア中銀総裁にアンテ・ジグマン氏が就任へ
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（6日から18日まで）
※予定は変更されることがあります。