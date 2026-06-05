◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人―ロッテ（５日・東京ドーム）

巨人が４連勝。６回の攻防が勝負の大きなポイントになった。

１―０の６回の守備。５回まで無安打投球の先発・井上は連打から１死二、三塁のピンチを招いた。

内野は前進守備。打席には試合前の時点で打率パ・リーグ２位の３割４厘の小川。三遊間へのゴロを打たせると、三塁・浦田が左手をめいっぱい伸ばして好捕した。グラブから白球が出かけていたが、先っぽで執念のキャッチ。そこからクルッと一回転して三塁走者を目でけん制してから一塁送球してアウトにした。

続く佐藤は初球で二飛。同点、逆転のピンチをゼロで抑えて踏ん張った。浦田は毎試合前に川相ディフェンスコーチとショートバウンドの捕球、グラブさばきの反復練習が日課。日々の努力の積み重ねが、勝負どころでのギリギリのプレーにつながった。

１点リードで迎えた直後の６回の攻撃。先頭の泉口が安打で出塁すると、２番浦田は初球バントの構えでボール。２球目、ベンチはバスターエンドランのサインに切り替えたが、低めの球を浦田が空振り。だが、泉口は二塁で間一髪セーフになって盗塁成功した。相手がリクエストも判定変わらずわずかに足が先にベースについていた。

無死二塁、浦田は３球目のバントをファウルにすると、１ボール２ストライクからの４球目、バスターで右前安打。好機を広げてこの回一挙５得点を呼んだ。

守備、攻撃ともに紙一重のプレーで流れをつかんだ巨人。全員の勝利への執念が相手を上回った。（片岡 優帆）