◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人８―２ロッテ（５日・東京ドーム）

巨人がロッテに快勝し、今季２度目の４連勝を飾った。先発・井上温大投手（２５）が最終９回にソトに２ランを許したが、７安打７奪三振２失点でプロ初完投で５勝目を飾った。打っては中山礼都外野手（２４）が先制犠飛に満塁走者一掃の適時二塁打など自身最多の５打点の大暴れ。貯金を今季最多タイ６とし、交流戦は７勝３敗、単独３位に浮上した。

４日までのオリックス３連戦を３連勝で終え、交流戦を６勝３敗で折り返した巨人。先発・井上は「ストライク先行で、早いカウントで勝負する。つないで点を取るチームだと思うので、そういう打者の前に走者を出さないように投げていきたい」と意気込み今季５勝目へ向けてのマウンドに上がった。そして有言実行の投球を披露した。

初回は１死から味方の失策で走者を背負ったが、２死一塁からけん制で一走・佐藤を刺し、仲間のミスをカバーした。２回以降もテンポ良く投球を展開し、５回まで無安打投球。相手先発・広池と熱い投手戦を繰り広げた。１―０の６回は先頭・寺地、山本に連打を許すなど１死二、三塁のピンチを招いたが、小川を三ゴロ、佐藤を二飛。グラブをパチンと叩き、雄たけびを上げた。７回も先頭から連打を献上したが、ソトを遊ゴロ併殺、代打・井上を右飛に封じた。

東京Ｄでのロッテ戦の登板は２４年６月６日以来２年ぶり。当時の自己最長６回２／３を３失点で６２２日ぶりの白星を記録し、同年はそこからシーズン最後までローテを守り続けていた。飛躍の年となるきっかけだった相手との対戦で、キラリと輝いた。

奮闘する若き左腕を打線も中盤に援護。４回まで１安打無得点だったが、ウィーラー打撃コーチを中心に円陣を組んだ直後の５回に試合が動いた。死球と四球から中山の犠飛で先制。無安打で得点を奪った。１―０の６回は無死一、三塁から佐々木が中前適時打をマークすると、２死満塁では吉川の押し出し四球でさらに１点を追加。続く中山は左中間フェンス直撃の走者一掃の３点二塁打を放った。５月２７日・ソフトバンク戦の３回以来、今季３度目の１イニング５得点とビッグイニングだ。

８回のマウンドにも上がった井上は先頭・寺地に中前打を浴びたが、続く山本を空振り三振。続く代打・池田を右飛に斬ると、小川を二ゴロに封じた。直後の攻撃では１死走者なしからキャベッジが左翼席へ１２号ソロをマーク。１死一塁では中山が右中間適時二塁打を放ち、リードを８点に広げた。

井上は９回、ソトに２ラン本塁打を許し、プロ初完封こそ逃したものの、７安打７奪三振２失点の快投で今季５勝目を挙げた。