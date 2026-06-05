◇プロ野球セ・パ交流戦 DeNA 8-3 ソフトバンク(5日、横浜スタジアム)

DeNAは先制されるものの、打線がこの日も躍動。牧秀悟選手に逆転3ランが飛び出せば5回には3発が飛び出し8-1と大量リードを奪うと、先発・篠木健太郎投手は7回1失点と好投。リードを最後まで守り切りソフトバンクに勝利しました。

先発の篠木健太郎投手は、初回、2回と三者凡退に打ち取り完璧な立ち上がりをみせますが、3回に1点の先制点を献上します。

それでも直後の3回ウラに、牧選手がケガから1軍復帰後初の本塁打となる3号逆転3ランを放つと、勢いに乗った打線は5回にも爆発。度会隆輝選手に5号2ラン、ヒュンメル選手にも4号2ラン、そして松尾汐恩選手に1号が飛び出し一挙5得点を奪います。

大量リードに守られた篠木投手は、4回以降も安定した内容。6回、7回は2塁打を浴びる場面もありましたが、後続をおさえて最少失点で降板しました。

8回はルイーズ投手が1失点するもののそれ以上の追加点は許さず。9回は宮城滝太投手がリードを守り切りソフトバンクに快勝しました。