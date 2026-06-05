◇交流戦 巨人8―2ロッテ（2026年6月5日 東京D）

巨人はロッテに快勝して4連勝。今季最多タイの貯金6とした。

巨人の貯金6は今季最長となる7連勝後に試合がなかった5月20日以来16日ぶり。ロッテ戦の勝利は2024年6月6日（東京D）以来729日ぶりで、ロッテ戦の連敗を3で止めた。

相手先発右腕・広池に4回まで浦田の1安打に抑えられていた巨人打線だったが、0―0のまま迎えた5回、ついに試合が動く。

先頭の5番・岸田が左脇腹に死球を受けて出塁し、続くキャベッジは四球で無死一、二塁。吉川の二ゴロで1死一、三塁としたあとで8番・中山が左翼フェンスぎりぎりまで飛ばす犠飛を放って待望の先制点をもぎ取った。

中6日で今季9度目の先発マウンドに上がったプロ7年目左腕・井上は5回までロッテ打線を無安打に抑える快投を見せた。

先制してもらった直後の6回に先頭・寺地からの連打と犠打で1死二、三塁のピンチを迎えたが、小川、佐藤を打ち取って得点を与えず。ガッツポーズも飛び出した。

すると、ピンチを抑えた直後のその裏だ。先頭の泉口から浦田、佐々木の3連打で貴重な追加点を奪い、広池を降板に追い込む。

2番手右腕・八木から1死満塁とし、2死後、吉川が押し出し四球を選んで3点目。さらに先制犠飛の中山が満塁の走者を一掃する左中間フェンス直撃の3点適時二塁打を放ち、この回一挙5得点。

6―0として一気に試合を決めると、8回にはキャベッジに2試合連続の12号ソロが飛び出し、さらに中山がプロ初の1試合5打点目となる適時二塁打も放ってダメ押した。

井上は9回2死からソトに5号2ランを浴びてプロ初完封こそ逃したものの、同学年のドラフト1位左腕・竹丸に並んでチーム最多となる今季5勝目（4敗）。

リーグトップの18セーブを挙げている守護神マルティネスが前夜まで3日連続登板で、4連投は厳しいなかで見せたプロ7年目でのプロ初完投勝利、プロ初の無四球投球だった。

なお、729日前、ロッテに勝った試合の勝利投手も井上。これで交流戦は通算4勝3敗、ロッテ戦は同2勝1敗となっている。

交流戦初戦となった5月26日のソフトバンク戦（東京D）から指揮を執る橋上秀樹監督代行（60）は7勝3敗。勝率.700の快進撃が続いている。

▼中山 （5回の先制犠飛について）打ったのはストレートです。（井上）温大さんが良いピッチングをしていたので、何とか先制点を取りたかった。もらったチャンスを生かすことができて良かったです。

▼中山 （6回の3点適時二塁打について）打ったのはストレートです。いい流れでつながってきたのでその流れに乗っていきました。追加点が取れて良かったです。