◇交流戦 ロッテ―巨人（2026年6月5日 東京D）

ロッテのネフタリ・ソト内野手が今季5号、NPB通算200号本塁打を放った。「5番・一塁」でスタメン出場し、土壇場の9回2死一塁、巨人・井上のプロ初完封を阻止する一撃を左翼スタンドに運んだ。200本塁打は116人目、ロッテでは22年のレアード以来となった。

そこまで井上の前に2三振と併殺打といいところがなかった中、0―8で迎えた第4打席。来日9年目、通算3845打席目で左腕のストレートを打ち抜いた。

ソトは入団テストを経て18年にDeNA入り、同年に41本塁打、翌19年は43本塁打を放ち、2年連続でセ・リーグの本塁打王に輝いた。24年にロッテに移籍し、打率・269、21本塁打、88打点と活躍。3年目の今季はサブロー監督からキャプテンに任命されたが、この日の試合前まで打率・239、4本塁打、16打点。サブロー監督は「当てにいっている。あんなホームラン打者でもヒットをほしがると当てにいっちゃうんだな」と指摘するほど不振にあえぎ、スタメンを外れる試合も多くなっていた。

5月中旬には、西川が大学時代から通う野球専門トレーニング施設「REBASE」に出向き、打撃フォームを再確認。「僕に必要な情報をもらえた」と話し、その後も復調の道を模索。気分を変えるためか、ストッキングを見せるユニホームをオールドスタイルにで試合に臨んだ日もあった。4日のヤクルト戦では3安打3打点と活躍するなど復活の兆しを見せていた。

▼ロッテ・ソト ここ日本で、200本ものホームランを打てるとは、夢にも思っていませんでした。200本塁打を達成するチャンスを与えてくださった神に感謝をします。これから、もっともっとたくさんのホームランを積み重ねていきたいと思っています。