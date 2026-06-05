阿部亮平の“見惚れる”スーツ姿を厳選！スタイル抜群ショットから目黒蓮＆渡辺翔太との美麗2ショットまで

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Snow Manの知性派メンバーとして知られる阿部亮平。知的で爽やかなイメージを持ついっぽう、スーツをまとった姿では抜群のスタイルと大人の魅力を発揮し、たびたびファンを魅了している。

本稿では、思わず見惚れてしまうスーツショットを厳選。ソロカットはもちろん、目黒蓮や渡辺翔太との美しすぎる2ショットもあわせて紹介する。

■横顔が美しい！ブラックスーツで魅せる可憐なオフショット

「SAVE YOUR HEART」のオフショットとして公開された一枚。黒のスーツをまとい、花々に囲まれた幻想的な空間でピースサインを見せている。柔らかな光に包まれた優しい雰囲気と、端正な横顔が印象的で、思わず見入ってしまうビジュアルに。

ほかにも、クールな表情を見せたカットや真っ赤な背景で撮影されたショットなどが公開されており、知的で上品な魅力とスタイルの良さが際立っている。

■赤に映えるセンター分けのスーツ姿にときめく

自身のInstagramに投稿された、『ユーキャン』のCMオフショット。センター分けのヘアスタイルにダークカラーのスーツを合わせたスタイリングを披露。白シャツを合わせたシンプルな装いながら、スマートな着こなしで大人の魅力を漂わせている。

真っ赤な花束を抱えた姿も印象的で、ふと見せた優しい笑顔に目を奪われる。SNSのコメント欄には「赤も似合うのステキ」「センター分けスーツ好きすぎる」などの声が寄せられ、その気品溢れるビジュアルが注目を集めた。

■アンバサダー就任で披露した“しごでき感”溢れるスーツ姿

ベンチャーサポート税理士法人のアンバサダー就任時に公開されたビジュアル。グレンチェックのスーツにブルーのネクタイを合わせた端正なスタイリングで、知的かつ洗練された雰囲気を漂わせている。

すっきりとしたヘアスタイルやまっすぐ前を見据える表情も印象的で、仕事ができそうなスマートさが際立つ一枚。

公開された「ランチ行列篇」「納豆卵かけ定食篇」のCMでも、その知的な魅力を発揮している。CMのメイキングも必見！

■“めめあべ”のビジュアルが際立つ！赤×黒で魅せる眼福2ショット

Snow Manの5thアルバム『音故知新』に収録されている、阿部と目黒蓮とのユニット曲「ART」のMVビハインドカット。

椅子に腰掛けて並ぶ2ショットでは、阿部は深紅のジャケットにドット柄のブラックタイを合わせたクラシカルなスタイリングで登場。目黒はツイード調のブラックジャケットをまとい、シックな装いを披露している。

ふたりがカメラに視線を向ける姿はまるでアート作品のようで、赤と黒のコントラストが楽曲の世界観をより印象的に演出。“めめあべ”の並びが生み出す、思わず息をのむような美しさにも目を奪われる。

■王子様感あふれるクラシカルな表紙ビジュアル

『anan』2440号（2025年3月26日発売）の表紙カット。白のボウタイブラウスに黒のベストとワイドパンツを合わせたクラシカルな装いで登場し、こちらへ手を差し伸べるポーズが印象的。

モノトーンでまとめたスタイリングは上品な雰囲気を漂わせ、長めの前髪からのぞくまなざしや端正な顔立ちも相まって、まるで物語の主人公のような存在感を放っている。コメント欄には「あべちゃん王子様みたい…」「ビジュ良」などの声が寄せられた。

■“あべなべ”の仲良しぶりにほっこり！『ZIP!』ポーズで見せた笑顔の2ショット

『ZIP!』（日本テレビ系）の公式Instagramに投稿された、阿部亮平と渡辺翔太の2ショット。

番組恒例の“ZIP!ポーズ”をそろって披露したオフショットで、阿部はネイビーのネクタイを合わせたダークカラーのストライプスーツ、渡辺は開襟シャツにベージュのジャケットを合わせた爽やかなスタイリングで登場。

柔らかな笑顔も印象的で、画面越しにも息の合った空気感が伝わる一枚だ。