史上初の試み尽くし！AKB48、新曲タイトル＆秋コンサートコンセプト発表 伊藤百花がスーツ姿でプレゼン
AKB48が5日、秋葉原・AKB48劇場にて『秋コンサート・コンセプト発表会』を開催。メンバーの伊藤百花、倉野尾成美、佐藤綺星、八木愛月が登壇し、ファンの声から生まれた“3つ”のコンサートの詳細、そして8月19日にリリースする68thシングルタイトルを発表。“史上初の試み”尽くしの内容となった。
【写真】メガネでキリッ…パンツスタイルのスーツ着こなす伊藤百花
発表会では、新曲のセンターに決定している伊藤が、メガネにびしっと決めたスーツ姿で登場。センター自らが報道陣にこのような形で発表を行うのも初の試みとなった今回。まず、伊藤は68thシングルのタイトルが「好きish」（読み：すきっしゅ）であることを発表した。
その後、秋のコンサートを9月26日・27日にわたりK-Arena Yokohamaで全3公演開催することを発表。そしてこの3公演は“AKB48ならでは”、“AKB48にしかできない”企画として、ファンからのアンケートをもとにした、全く異なる3つのコンセプトで実施される。
1公演目は『新曲「好きish」コンサート』と題し、選抜メンバーを中心とした公演。2公演目は『全員「好き ish」コンサート』と題し、メンバーそれぞれの魅力を届けるワンチーム公演となる。この2つの公演は座席別チケット価格制を導入。最も高いグッズ付きロイヤルシート（3万8000円）からミドルスタンド席（6800円）まで9種類に分けられたチケットを販売する。さらに撮影可能曲設定あり・一眼レフカメラ持ち込み可のPhotographer席も設置。これほど多くの価格別チケットが用意されるのは初の試みとなる。
そして3公演目は『推しが「好きish」コンサート』と題し、メンバーごとの“推し席”を販売。応募数に応じて立ち位置や演出がグレードアップされる仕組みだ。しかし、座席エリアに関しては、後日生配信される予定の「くじ引き」で決定。メンバーの運が試される初の試みとなった。
これらは、68thシングルタイトル「好きish」で公演ごとのコンセプトを表現。3公演のうち最も支持を集めたコンセプトを、今後のコンサートの新たな軸として採用する。結果は最終公演にて発表する予定。AKB48コンサートの未来のスタンダードを決める大きな意味を持つコンサートとなる。
【公演概要】
■公演名：『Supported by ローソンチケット AKB48 THREE CONCEPTS LIVE in K-Arena Yokohama』
■日程・場所：2026年9月26日（土）・27日（日）／K-Arena Yokohama
●公演（1）9月26日（土）12:30開演
68th シングル発売記念！選抜メンバーを中心とした公演
『新曲「好きish」コンサート』
●公演（2）9月26日（土）18:30開演
誰もが主役！メンバーそれぞれの魅力輝くワンチーム公演
『全員「好きish」コンサート』
●公演（3）9月27日（日） 16:00開演
推し席の応募数とメンバーのくじで運命が決まる！参加型公演
『推しが「好きish」コンサート』
※事前に実施するくじ引きの模様は生配する予定
＜コンセプトに加えてファンからの声を反映した施策＞
・座席によるチケット価格の設定（公演（1）と（2）／公演（3）は一律1万2000円）
・Photographer席の設置（撮影可能曲設定あり・一眼レフカメラ持ち込み可）
【写真】メガネでキリッ…パンツスタイルのスーツ着こなす伊藤百花
発表会では、新曲のセンターに決定している伊藤が、メガネにびしっと決めたスーツ姿で登場。センター自らが報道陣にこのような形で発表を行うのも初の試みとなった今回。まず、伊藤は68thシングルのタイトルが「好きish」（読み：すきっしゅ）であることを発表した。
1公演目は『新曲「好きish」コンサート』と題し、選抜メンバーを中心とした公演。2公演目は『全員「好き ish」コンサート』と題し、メンバーそれぞれの魅力を届けるワンチーム公演となる。この2つの公演は座席別チケット価格制を導入。最も高いグッズ付きロイヤルシート（3万8000円）からミドルスタンド席（6800円）まで9種類に分けられたチケットを販売する。さらに撮影可能曲設定あり・一眼レフカメラ持ち込み可のPhotographer席も設置。これほど多くの価格別チケットが用意されるのは初の試みとなる。
そして3公演目は『推しが「好きish」コンサート』と題し、メンバーごとの“推し席”を販売。応募数に応じて立ち位置や演出がグレードアップされる仕組みだ。しかし、座席エリアに関しては、後日生配信される予定の「くじ引き」で決定。メンバーの運が試される初の試みとなった。
これらは、68thシングルタイトル「好きish」で公演ごとのコンセプトを表現。3公演のうち最も支持を集めたコンセプトを、今後のコンサートの新たな軸として採用する。結果は最終公演にて発表する予定。AKB48コンサートの未来のスタンダードを決める大きな意味を持つコンサートとなる。
【公演概要】
■公演名：『Supported by ローソンチケット AKB48 THREE CONCEPTS LIVE in K-Arena Yokohama』
■日程・場所：2026年9月26日（土）・27日（日）／K-Arena Yokohama
●公演（1）9月26日（土）12:30開演
68th シングル発売記念！選抜メンバーを中心とした公演
『新曲「好きish」コンサート』
●公演（2）9月26日（土）18:30開演
誰もが主役！メンバーそれぞれの魅力輝くワンチーム公演
『全員「好きish」コンサート』
●公演（3）9月27日（日） 16:00開演
推し席の応募数とメンバーのくじで運命が決まる！参加型公演
『推しが「好きish」コンサート』
※事前に実施するくじ引きの模様は生配する予定
＜コンセプトに加えてファンからの声を反映した施策＞
・座席によるチケット価格の設定（公演（1）と（2）／公演（3）は一律1万2000円）
・Photographer席の設置（撮影可能曲設定あり・一眼レフカメラ持ち込み可）