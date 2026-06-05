CANDY TUNE立花琴未、『CanCam』専属モデルに電撃加入 編集部がポテンシャルの高さを確信しオファー
7人組アイドルグループ・CANDY TUNEの立花琴未が、女性ファッション誌『CanCam』の専属モデルに加入することが決定した。6月23日発売の8月号で専属モデルとしてのお披露目特集が掲載される。
【写真】異例の7人同時投球を披露したCANDY TUNE
CANDY TUNEは、TikTok総再生回数43億回を突破した楽曲「倍倍FIGHT!」をはじめ、多彩な楽曲で人気を集めるアイドルグループ。立花はグループの赤色担当として活動し、華やかなビジュアルと私服センスでも注目を集めている。
立花が『CanCam』に初登場したのは4月発売の6月号。ランジェリー風レースアイテムを取り入れたファッション企画に出演し、上品かつ大人っぽい着こなしを披露した。SNSでは「こっちゃん美しすぎる」「アイドル以外の姿もこんなにキレイだなんて」と反響が広がり、大きな話題となった。
本人は当時の撮影について「初めてのCanCam＆ファッションロケ撮影だったので、今日はバクバクに緊張していました（笑）！」と振り返ったという。一方で、撮影現場では豊かな表情やポージング、存在感を発揮。その姿が編集部の目に留まり、専属モデルのオファーにつながった。
8月号では4ページにわたるお披露目特集を掲載。プロフィールや人生年表、5つのキーワードによる深掘り企画に加え、読者へのメッセージなどを撮り下ろしカットとともに紹介する。
【写真】異例の7人同時投球を披露したCANDY TUNE
CANDY TUNEは、TikTok総再生回数43億回を突破した楽曲「倍倍FIGHT!」をはじめ、多彩な楽曲で人気を集めるアイドルグループ。立花はグループの赤色担当として活動し、華やかなビジュアルと私服センスでも注目を集めている。
本人は当時の撮影について「初めてのCanCam＆ファッションロケ撮影だったので、今日はバクバクに緊張していました（笑）！」と振り返ったという。一方で、撮影現場では豊かな表情やポージング、存在感を発揮。その姿が編集部の目に留まり、専属モデルのオファーにつながった。
8月号では4ページにわたるお披露目特集を掲載。プロフィールや人生年表、5つのキーワードによる深掘り企画に加え、読者へのメッセージなどを撮り下ろしカットとともに紹介する。