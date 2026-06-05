渡辺麻友以来12年ぶり2作連続センターのAKB48伊藤百花、“初の試み”で大役「すごくうれしい」
AKB48が5日、秋葉原・AKB48劇場にて『秋コンサート・コンセプト発表会』を開催。メンバーの伊藤百花、倉野尾成美、佐藤綺星、八木愛月が登壇し、ファンの声から生まれた“3つ”のコンサートの詳細、そして8月19日にリリースする68thシングルタイトルが「好きish」（読み：すきっしゅ）であることを発表した。
【写真】満面の笑みでプレゼンをする伊藤百花
発表会では、新曲のセンターに決定している伊藤が、メガネにびしっと決めたスーツ姿で登場。センター自らが報道陣にこのような形で発表を行うのは初の試み。伊藤は報道陣を前に、秋コンサートのコンセプト詳細を堂々とプレゼンした。
プレゼンの最後には「一つのコンサートに3つのコンセプトが詰まったコンサートって史上初なんじゃないかなと思いますし、ファンの方の意見を反映したものになっています」と説明。そして「最も支持されたコンサートが今後のAKB48の指標になっていくコンサートになります。初めての試みなので、より多くの人にAKB48を知っていただくきっかけになればいいなと思います！」とアピールした。
前作「名残り桜」に続き、渡辺麻友以来12年ぶり2作連続センターを務める伊藤だが、大役を終え「すごく緊張していたんですけれど、先輩方も一緒に盛り上がってくださったので安心しました」とほっとした表情。
続けて「AKB48として、次の秋コンサートを全員で盛り上げる最初のこの発表に自分が任せていただけたっていうのがすごくうれしいです。少しでもAKB48をここからたくさんの方に知っていただいて、今のAKB48が魅力的だって思ってくださる方をどんどん増やしていけるように自分も頑張りたいと、より思った瞬間でした」と決意をにじませた。
【公演概要】
■公演名：『Supported by ローソンチケット AKB48 THREE CONCEPTS LIVE in K-Arena Yokohama』
■日程・場所：2026年9月26日（土）・27日（日）／K-Arena Yokohama
●公演（1）9月26日（土）12:30開演
68th シングル発売記念！選抜メンバーを中心とした公演
『新曲「好きish」コンサート』
●公演（2）9月26日（土）18:30開演
誰もが主役！メンバーそれぞれの魅力輝くワンチーム公演
『全員「好きish」コンサート』
●公演（3）9月27日（日） 16:00開演
推し席の応募数とメンバーのくじで運命が決まる！参加型公演
『推しが「好きish」コンサート』
※事前に実施するくじ引きの模様は生配する予定
＜コンセプトに加えてファンからの声を反映した施策＞
・座席によるチケット価格の設定（公演（1）と（2）／公演（3）は一律1万2000円）
・Photographer席の設置（撮影可能曲設定あり・一眼レフカメラ持ち込み可）
【写真】満面の笑みでプレゼンをする伊藤百花
発表会では、新曲のセンターに決定している伊藤が、メガネにびしっと決めたスーツ姿で登場。センター自らが報道陣にこのような形で発表を行うのは初の試み。伊藤は報道陣を前に、秋コンサートのコンセプト詳細を堂々とプレゼンした。
前作「名残り桜」に続き、渡辺麻友以来12年ぶり2作連続センターを務める伊藤だが、大役を終え「すごく緊張していたんですけれど、先輩方も一緒に盛り上がってくださったので安心しました」とほっとした表情。
続けて「AKB48として、次の秋コンサートを全員で盛り上げる最初のこの発表に自分が任せていただけたっていうのがすごくうれしいです。少しでもAKB48をここからたくさんの方に知っていただいて、今のAKB48が魅力的だって思ってくださる方をどんどん増やしていけるように自分も頑張りたいと、より思った瞬間でした」と決意をにじませた。
【公演概要】
■公演名：『Supported by ローソンチケット AKB48 THREE CONCEPTS LIVE in K-Arena Yokohama』
■日程・場所：2026年9月26日（土）・27日（日）／K-Arena Yokohama
●公演（1）9月26日（土）12:30開演
68th シングル発売記念！選抜メンバーを中心とした公演
『新曲「好きish」コンサート』
●公演（2）9月26日（土）18:30開演
誰もが主役！メンバーそれぞれの魅力輝くワンチーム公演
『全員「好きish」コンサート』
●公演（3）9月27日（日） 16:00開演
推し席の応募数とメンバーのくじで運命が決まる！参加型公演
『推しが「好きish」コンサート』
※事前に実施するくじ引きの模様は生配する予定
＜コンセプトに加えてファンからの声を反映した施策＞
・座席によるチケット価格の設定（公演（1）と（2）／公演（3）は一律1万2000円）
・Photographer席の設置（撮影可能曲設定あり・一眼レフカメラ持ち込み可）