AKB48が5日、東京・秋葉原のAKB48劇場で、新シングルの発売と秋コンサートの開催を発表した。

センターを務める伊藤百花（22）がスーツ姿でプレゼン。8月19日にシングル「好きish」を発売し、9月26、27日にKアリーナ横浜で3公演の単独ライブを行うと明らかにした。ファンの声を参考に、3公演をそれぞれ異なるコンセプトで実施。選抜メンバー中心の公演、全員が目立つ公演、“推しメン”ごとにファンの座席を分けて特定のメンバーを楽しむ公演、となる。

選抜メンバー中心の公演「新曲『好きish』コンサート」は、4月に東京・国立代々木競技場第1体育館で行った春コンサートと同じ形態。全員が目立つ公演「全員『好きish』コンサート」では、グループとしての一体感を強調させる。そして、これら2公演では、「ロイヤルシート」「Photographer席」「女性エリア席」など座席を9種類に分けて販売。6800円〜3万8000円まで、値段にも幅を持たせている。

“推しメン”ごとにファンの座席を分けて特定のメンバーを楽しむ公演「推しが『好きish』コンサート」では、好きなメンバーごとに座席ブロックが設けられる。応募が多かったメンバーはステージ演出のグレードが上がるシステム。座席ブロックの配置は、メンバーが引いたくじの順番で決定し、余ったブロックが、全メンバーが好きなファンのための「DD席」となる。

伊藤は「このコンサートで一番動員数が多かった公演が、今後のAKBの指標になる。初めての試みなので多くの方にAKBを知っていただくきっかけにもなれば」と期待を込めた。