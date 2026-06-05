俳優の高岡早紀（53）が、長女のリクエストで作った手料理を披露した。

【映像】自宅キッチンで料理する息子たち&娘のリクエストで作った手料理

28歳の長男と26歳の次男、15歳の長女と、3人の子どもがいる高岡。

これまでにもSNSで、「サンズキッチン。良い感じの音楽をかけて、息子たちの後ろ姿を眺めながら頂くシャンパン。最高！しかない。今夜もありがとう」とうれしそうにつづった、広々とした自宅キッチンで料理を作っている息子たちの写真や、子どもたちとしゃべりながら晩ご飯を作っている姿など、仲むつまじい親子の様子を公開している。

15歳長女のリクエストで作った手料理

2026年6月4日に更新したInstagramでは、「娘のリクエストできゅうりのピクルス作った。自家製のディルとローズマリーを入れて。ピクルスが好きって、オトナになったのねー」と、長女の成長に触れつつ、自家製ピクルスを披露した。

この投稿にファンからは、「大人の味がわかるようになってきたんですねｗ」「おしゃれ過ぎ！」「海外のレストランみたいですね！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）