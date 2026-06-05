AKB48が5日、東京・秋葉原のAKB48劇場で会見した。8月19日に発売する68枚目シングルのタイトルが「好きish」に決まったことなどを発表した。同曲の選抜メンバーでAKB48グループ総監督の倉野尾成美（25）、センターを務める伊藤百花（ももか、22）、佐藤綺星（あいり、21）、八木愛月（あづき、21）の4人が出席。会見の最後には、20周年を迎えたグループを表す漢字1文字を、中心メンバー4人の総意で発表した。

代表して佐藤が書いた漢字1文字は「輪（わ）」だった。スケッチブックに書いた「輪」の1文字を公開すると、佐藤は「年号を発表した気分！」と話し、残るメンバーの笑いを誘った。倉野尾は「私はたぶん、ちょっと前のAKBを知っているからだと思うんですけど、こんなに『この子はこういう子』って分かっているAKBって（グループ結成）初期のころ以来な気がします。みんなで円になっている感じがするので『輪』にしました」と“ワンチーム”を掲げる、現在のAKB48にふさわしい、好連携を表す漢字と、自信を持って説明した。

伊藤は「普段の活動の中でも、全員が1つの目標に向かって、みんながそれぞれのできることをしている、その集まりがAKB48っていうのが、いいなと思って。その雰囲気が、すごく最近、よく感じていることなので、ピッタリなんじゃないかなと思います」と、チームワークの良さを強調していた。