AKB48は5日、東京・秋葉原のAKB48劇場で会見し、新曲のタイトルと、3つのコンセプトで展開する秋コンサートの概要を発表した。

すでに8月19日の発売と、伊藤百花（ももか、22）がグループとしては12年ぶりに2作連続センターを務めることが発表されていた、68枚目シングルのタイトルは「好きish（すきっしゅ）」。秋コンサートは9月26、27日に、いずれもKアリーナ横浜で計3公演行うことが決まった。

会見は、スーツ＆メガネ姿の伊藤がプレゼン形式で説明し、「好きish」の選抜メンバーでAKB48グループ総監督の倉野尾成美（25）、佐藤綺星（21）、八木愛月（21）の3人が、ステージ衣装で意気込みや見どころを語るなどして行われた。

ベールに包まれたままの新曲について伊藤は「本日は特別に、ほんの少しだけ音源をお聞きいただきたいと思います」と、報道陣に“世界最速”公開。と思いきや、流れたのは1秒にも満たない、曲の冒頭なのかサビなのかも正体不明な音だった。これには、ステージ衣装の3人も「短っ！」「もう、イントロクイズの尺だから！」などと総ツッコミ。実質、ベールに包まれたままだった。

計3公演の秋コンサートは、＜1＞9月26日午後0時30分〜＜2＞9月26日午後6時30分〜＜3＞9月27日午後4時〜と発表された。

新たな手法は、3公演がいずれも異なるコンセプトで開催されるということだ。

1は「68thシングル発売記念！ 選抜メンバーを中心とした公演 新曲『好きish』コンサート」。

2は「誰もが主役！ メンバーそれぞれの魅力輝くワンチーム公演 全員『好きish』コンサート」。

3は「推し席の応募数とメンバーのくじで運命が決まる！ 参加型公演 推しが『好きish』コンサート」。毎回異なる演出で、3公演がコンセプトを変えて開催されることになった。

1、2は、座席によってチケット価格が変わるが、一風変わっているのは3で、一律1万2000円となっている。プレゼンした伊藤は「推し席の応募数と、メンバーによるくじ引きで運命が決まる、スペシャル公演です」と説明。伊藤は続けて「AKB48はこれまでも、リクエストアワーや総選挙など、ファンの皆さまの声とともにイベントつくってきました。今回はまた、新たな挑戦となります。メンバーごとの『推し席』チケットを販売します。そして応募数が多かったメンバー順に、楽曲の立ち位置や演出がグレードアップされます。つまり、ファンの皆さまの『推し』への思いが、そのままコンサートに反映されるということです」と、会場を盛り上げながら話した。

伊藤は3について、さらに補足し「もう1つ、新しい試みがあります。どのメンバーの『推し席』が、どのエリアになるのか。その決め方が…。なんと、メンバーによるくじ引きで、座席割りが決定します」と、発表すると、他のメンバー3人からは「キャー」と悲鳴が上がった。伊藤は「つまり、どのくじを引くかによって、自分のファンの席が、いい席になるか、それともステージから少し離れた席になってしまうのか。全てメンバーの運だけで決まってしまうシステムです」と続けた。座席が未定のまま料金一律。一段とお得感を感じられるかどうかは「推しメンバー」のくじ運に委ねられ、その結果にファンは一喜一憂することになった。運命のくじ引きは、後日行われることも、併せて発表された。