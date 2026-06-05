保護した黒猫の子猫が成長して4歳になった動画が話題です。動画には「優しくてとても良い子に育ったね！」「もう立派なお兄ちゃんですね」等のコメントが寄せられ1万回以上再生されているようです。

【動画：自宅の畑にいた『小さな黒猫』を保護→４年が経つと……心温まる『成長の記録』】

黒猫の子猫を保護

YouTubeチャンネル「R村の柴ねこ」に投稿されたのは、黒猫のリオくんの成長の記録です。リオくんは、投稿主さんが４年前に自宅の畑で保護した猫ちゃんなんだそう。

保護当時はまだ生後2ヵ月程で当初は怖がりな性格だったのだとか。しかしその頃から元気に遊ぶことは大好きでよくぬいぐるみ相手に遊んでいたそう。

先住ワンちゃんや猫ちゃんと対面

投稿主さん宅では柴犬も飼っているそうで、子猫のリオくんがワンちゃん達と対面する場面も。リオくんは怖がって思わずシャーをしてしまいますが、柴犬のリキくんは怖くないよというようにしっぽを振ってくれたそう。

また、リオくんがお家に慣れてくると先住猫ちゃん達との距離もだんだん縮まってきたといいます。追いかけっこをしたり、わんぱくすぎて叱られたりしながら仲良くなっていったそう。

4歳になったリオくん

そんなリオくんも4歳になり立派な大人に。リオくんは、今も先輩猫ちゃんと遊ぶのが大好きなんだそう。先輩猫ちゃんのことを毛づくろいしてあげたりと、落ち着いた大人になった姿も見せてくれるようになったといいます。

また、大人になってからはシャーを聞いたことがなく、やんちゃなのに温厚な性格に育ってくれたそうです。優しい先住猫ちゃんやわんちゃんに囲まれて、優しい猫ちゃんに育ったリオくんでした。

ご紹介した投稿は1万回以上再生され「優しくてとても良い子に育ったね！」「もう立派なお兄ちゃんですね」等、優しい猫ちゃんに育ったリオくんに感動の声が多く集まっていたようです。また、4歳になったリオくんの誕生日を祝うコメントも多く寄せられていたようでした。

YouTubeチャンネル「R村の柴ねこ」では、ワンちゃんと猫ちゃんが仲良く暮らす様子が投稿されています。個性豊かなワンちゃんと猫ちゃんたちの日常に癒されると話題です。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「R村の柴ねこ」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。