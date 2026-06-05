フジテレビは５日、スマートフォンに特化した縦読み型のデジタル漫画・Ｗｅｂｔｏｏｎの新レーベル「ＴＯＯＮ８（トゥーンエイト）」始動と、１作目のリリースを記念するイベントを東京・台場の同局で行った。同局は韓国発のコンテンツでもあるＷｅｂｔｏｏｎへの本格参入を発表。業界をけん引するメーカー４社とタッグを組んだオリジナル作品をＬＩＮＥマンガで配信する。

この日はプロジェクトの主題歌を手がけるＬＤＨの男性７人組グループ「ＢＡＬＬＩＳＴＩＫ ＢＯＹＺ」の海沼流星（２６）と、ＹｏｕＴｕｂｅで活躍する２人組ミュージシャン「虹色侍」のボーカル・ずま（３４）が出席。声優の降幡愛（３２）も応援に駆けつけた。

観客とともにスマホで１作目の漫画を読む「ウォッチパーティー」と題したイベントでは、海沼が初プロデュースするＢＡＬＬＩＳＴＩＫ ＢＯＹＺの新シングルが「ＴＯＯＮ８」の応援ソングに決定したことが発表された。現在、楽曲を制作中の海沼は「駆け出しの第一歩に選んでいただけるのは光栄。しっかり爪痕を残したい。絶対にいいものになるという確信がある」と腕まくりした。

作詞を担当した、ずまは「歌詞を依頼されたのも人生初」と驚きを隠せず。漫画を読むため一斉にスマホを準備した際には「こういう時にガラケー出す人いるのかな」と語って笑わせた。