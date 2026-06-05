ＡＫＢ４８の伊藤百花、倉野尾成美、八木愛月、佐藤綺星（あいり）が５日、東京・秋葉原のＡＫＢ４８劇場で行われた「ＡＫＢ４８ 秋コンサート・コンセプト発表会」に出席した。

６８枚目シングル「好きｉｓｈ」（８月１９日発売）で渡辺麻友以来、グループ１２年ぶりに２作連続センターを務める伊藤は、スーツに眼鏡姿で秋コンサート（９月２６日、２７日、神奈川・Ｋアリーナ横浜）の概要についてプレゼンテーションを実施。人生初のプレゼンを行った伊藤は「すごい緊張していたけど、次の秋コンサートの最初の発表を任せていただけたというのがすごくうれしい」と充実感をにじませた。自己採点については「２０点です」と低め。それでも、４代目総監督の倉野尾が「伸びしろを見込んで９０点でした」と評価すると、伊藤も笑みを浮かべた。

グループは昨年２０周年を迎え、レジェンドＯＧなどと共演を果たし、「ＮＨＫ紅白歌合戦」出場も果たした。その経験を経ての変化を問われると、倉野尾は「先輩方と共演させていただいてすごく得るものもありましたし、ＡＫＢのあり方みたいなのをそれぞれが考えるきっかけになった。紅白歌合戦をやっている時は、先輩方からバトンを受け取った感覚があって、２１年目以降は、自分たちしかいないからこそみんな前向きな姿勢でいられている」と胸を張った。

現在のグループの魅力について「一丸となっていること」と回答。倉野尾は「日々の公演とかでメンバーとコミュニケーションを取る機会が増えて、気持ちの共有ができている。人となりを知っているからこそできることってたくさんあると思うので、それぞれのメンバーに合った魅力の出し方が分かっているのはすごい大きい」と分析した。

グループを表す漢字一文字には「輪」と答えた。伊藤は「普段の活動の中でも全員が一つの目標に向かって、それぞれができることをしている。その雰囲気を最近はよく感じていたので、『輪』はぴったりなんじゃないかなと思います」と笑顔で語った。