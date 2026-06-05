ＡＫＢ４８の伊藤百花、倉野尾成美、八木愛月、佐藤綺星（あいり）が５日、東京・秋葉原のＡＫＢ４８劇場で行われた「ＡＫＢ４８ 秋コンサート・コンセプト発表会」に出席した。

６８枚目のシングル「好きｉｓｈ」（８月１９日発売）で渡辺麻友以来、グループ１２年ぶりに２作連続センターを務める伊藤がスーツを着用してプレゼンテーション。毎年恒例の秋コンサート（９月２６日、２７日、神奈川・Ｋアリーナ横浜）のタイトルが「ＡＫＢ４８ ＴＨＲＥＥ ＣＯＮＣＥＰＴＳ ＬＩＶＥ」であることが紹介された。

ファンの声を取り入れ、２日間３公演、全て異なるコンセプトで開催。３公演目は「推しが『好きｉｓｈ』コンサート」と題し、ファン参加型のライブとなる。ステージでのメンバーの立ち位置などはファンの「推し席」への応募数で決まり、座席もメンバーのくじ引きで決まるという前代未聞の取り組みを実施する。

４代目総監督の倉野尾も「１人１席なので、不正はやめていただきたい」と頭を下げ、「まだＡＫＢのライブに来たことない友達を誘うことで、推しに貢献できる。たくさんの人が来てくれるコンサートになるんじゃないかな」と語った。強運の持ち主という八木は「絶対良い席を引こうと思うので、迷っている方はぜひ八木愛月推しになってくれたら間違いないんじゃないかなって思います」と笑顔で呼びかけた。

初めてプレゼンテーションを担当した伊藤は「緊張して早口になっちゃいました」と反省。それでも「一番動員数が多かったコンサートが今後のＡＫＢ４８の指標になっていく。初めての試み。より多くの方に知っていただくきっかけにもなったらいいなって思います」と気合を入れ直した。