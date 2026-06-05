6月7日（日）に東京競馬場で行われる、第76回安田記念（G1・3歳上オープン・芝1600m）の枠順は下記の通り。昨年の2着馬ガイアフォースはドバイ帰りの国内初戦。7枠14番に入った。古馬マイル路線は混戦模様。東京で重賞連勝中のトロヴァトーレ、桜花賞馬ステレンボッシュなど力あるメンバーは揃っているが抜けているとは言い難い。ジョッキーの手綱さばき一つで着順も大きく変わりそうだ。注目の発走は15時40分。

【安田記念】ガイアフォースは504kg…出走馬の調教後の馬体重

混戦のマイル路線

1枠1番

レーベンスティール

牡6・58.0・戸崎圭太

田中博康・美浦

1枠2番

ロングラン

せん8・58.0・F.ゴンサルベス

和田勇介・美浦

2枠3番

オフトレイル

牡5・58.0・菅原明良

吉村圭司・栗東

2枠4番

シックスペンス

牡5・58.0・武豊

田中博康・美浦

3枠5番

サクラトゥジュール

せん9・58.0・佐々木大輔

堀宣行・美浦

3枠6番

ステレンボッシュ

牝5・56.0・D.レーン

宮田敬介・美浦

4枠7番

スズハローム

牡6・58.0・藤懸貴志

牧田和弥・栗東

4枠8番

シャンパンカラー

牡6・58.0・岩田康誠

田中剛・美浦

5枠9番

ウォーターリヒト

牡5・58.0・高杉吏麒

石橋守・栗東

5枠10番

ルクソールカフェ

牡4・58.0・岩田望来

堀宣行・美浦

6枠11番

ワールズエンド

牡5・58.0・津村明秀

池添学・栗東

6枠12番

シリウスコルト

牡5・58.0・横山和生

田中勝春・美浦

7枠13番

セイウンハーデス

牡7・58.0・幸英明

橋口慎介・栗東

7枠14番

ガイアフォース

牡7・58.0・横山武史

杉山晴紀・栗東

8枠15番

ドラゴンブースト

牡4・58.0・丹内祐次

藤野健太・栗東

8枠16番

パンジャタワー

牡4・58.0・松山弘平

橋口慎介・栗東

8枠17番

トロヴァトーレ

牡5・58.0・C.ルメール

鹿戸雄一・美浦