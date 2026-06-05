【安田記念】昨年2着ガイアフォースは7枠14番
6月7日（日）に東京競馬場で行われる、第76回安田記念（G1・3歳上オープン・芝1600m）の枠順は下記の通り。昨年の2着馬ガイアフォースはドバイ帰りの国内初戦。7枠14番に入った。古馬マイル路線は混戦模様。東京で重賞連勝中のトロヴァトーレ、桜花賞馬ステレンボッシュなど力あるメンバーは揃っているが抜けているとは言い難い。ジョッキーの手綱さばき一つで着順も大きく変わりそうだ。注目の発走は15時40分。
【安田記念】ガイアフォースは504kg…出走馬の調教後の馬体重混戦のマイル路線
1枠1番
レーベンスティール
牡6・58.0・戸崎圭太
田中博康・美浦
1枠2番
ロングラン
せん8・58.0・F.ゴンサルベス
和田勇介・美浦
2枠3番
オフトレイル
牡5・58.0・菅原明良
吉村圭司・栗東
2枠4番
シックスペンス
牡5・58.0・武豊
田中博康・美浦
3枠5番
サクラトゥジュール
せん9・58.0・佐々木大輔
堀宣行・美浦
3枠6番
ステレンボッシュ
牝5・56.0・D.レーン
宮田敬介・美浦
4枠7番
スズハローム
牡6・58.0・藤懸貴志
牧田和弥・栗東
4枠8番
シャンパンカラー
牡6・58.0・岩田康誠
田中剛・美浦
5枠9番
ウォーターリヒト
牡5・58.0・高杉吏麒
石橋守・栗東
5枠10番
ルクソールカフェ
牡4・58.0・岩田望来
堀宣行・美浦
6枠11番
ワールズエンド
牡5・58.0・津村明秀
池添学・栗東
6枠12番
シリウスコルト
牡5・58.0・横山和生
田中勝春・美浦
7枠13番
セイウンハーデス
牡7・58.0・幸英明
橋口慎介・栗東
7枠14番
ガイアフォース
牡7・58.0・横山武史
杉山晴紀・栗東
8枠15番
ドラゴンブースト
牡4・58.0・丹内祐次
藤野健太・栗東
8枠16番
パンジャタワー
牡4・58.0・松山弘平
橋口慎介・栗東
8枠17番
トロヴァトーレ
牡5・58.0・C.ルメール
鹿戸雄一・美浦