朝から晩まで全方位ケア。モデル・花山瑞貴が、隙なしの美しさを纏うテクを伝授

美容賢者11名がいますぐ使えるテクをガチ伝授！ 朝の仕込み術から外出中のお直し、アフターケアまで教えちゃいます。

花山瑞貴

アパレル企業のビジュアルスタッフとしてSNS発信を行い、それがきっかけとなり現在の活動をスタート。ファッションやメイクなど、等身大でありながら洗練されたスタイリングが同世代女性から支持を集めている。@mi_smile25

method1｜肌テク

フェイススクラブを使って、頑固な毛穴汚れをしっかり落とす

3種のスクラブ入り。「RMK マリンブルースパスクラブ」100g \3,850（RMK Division TEL. 0120-988-271） モロッコ溶岩クレイが余分な皮脂を吸着。「カネボウス クラビング マッド ウォッシュ」130g \3,080（カネボウインターナショナルDiv. TEL. 0120-518-520）

日焼け止めを塗るのと同様に、古い角質や皮脂汚れを落として土台を整えることも大事。「顔に汚れが付着したままだとメイクノリが悪くなるので、スクラブで毛穴の奥まで汚れをしっかりオフします」

method2｜肌テク

日中のメイク崩れを防ぐには、出かける前の朝の仕込みが勝負！

Tゾーンや小鼻など、気になる毛穴や凹凸を集中補整。ひんやりさらさら使用感のクールタイプ。「ポアレスプライマー クール」 \1,650（エテュセ TEL. 0120-074-316） 皮脂テカリ抑制成分配合で、メイク崩れの原因となる皮脂を抱え込んで広げない。「皮脂テカリ防止下地」SPF28・PA++ 30ml \660（セザンヌ TEL. 0120-55-8515）

朝のメイクは時間をかけてしっかり仕込む。「スキンケア後すぐメイクせず、2〜3分置いてなじませます。皮脂テカリ防止下地の上に、崩れた時に汚くならないようにファンデは薄く重ねます」

method3｜髪テク

うねりに特化したヘアアイテムで、夏でもしっとりまとまる美髪へ

世界的に大注目のうねりケア成分トステアを配合したシリーズ。 屮札薀爛ぅ シャンプー」300ml \5,060 ◆屮札薀爛ぅ トリートメント」300ml \5,500 「セラムイン ウォータートリートメント」200ml \4,400（ヘアセオリーラボ）

湿度が高い時期は、髪が水分を含んで膨張するためうねりが生じやすい。「だからうねりケア成分を配合したヘアケアブランドのアイテムを愛用。毛髪の水分量も上がり、夏でも真っすぐな状態が続く」

method4｜ボディテク

首からデコルテもしっかりと。うっかり日焼けとサヨナラ！

日常の動きや汗にも配慮し、UV-A、UV-Bともに防御。みずみずしい使用感で、のび広がりが良く全身使いに最適。アロマティックハーブの香り。「ウォーターフィール UV シルキーミルク」SPF50・PA++++ 70g \3,080（アユーラ TEL. 0120-090-030）

「外出前にしっかり日焼け止めを仕込んで、首・デコルテまで丁寧に塗り込むべし」。案外、日焼け止めを塗るのを忘れがちなパーツなので要注意。つけ心地の良いUVミルクで、紫外線をブロック！

method5｜ボディテク

すぐに使えるUVケアアイテムや冷感アイテムをバッグに忍ばせて

メントールなど清涼成分を配合したひんやりクールな大判タイプ。さらに保湿成分も配合。汗や皮脂をしっかり拭き取ることができ、快適なサラサラ素肌に。「アロマボディシート（青涼）」15枚入り \825 限定販売中（アユーラ）

面倒な日中のケアの手間を少しでも省くために便利なアイテムを活用。「スプレータイプの日焼け止めで塗り直した後に、ひんやり冷感のボディシートを使って、噴き出す汗を瞬時に止めます」